Nhà thông minh SafeFire, tạm biệt luôn nỗi lo “não cá vàng”

Nhà thông minh SafeFire - Lời giải cho nỗi ám ảnh mất trí nhớ tạm thời

Sáng sớm vội vã đi làm, bạn bất chợt lo lắng không biết đã tắt hết đèn, điều hòa chưa? Hay những chuyến du lịch dài ngày đáng lẽ phải thật vui, lại bị nỗi ám ảnh về an ninh ngôi nhà làm phiền. Chuyện quên khóa cửa, tắt bếp, hay sợ kẻ gian đột nhập chẳng còn là nỗi lo của riêng ai, ngôi nhà lại biến thành nỗi lo thường trực của mọi người. Nhưng sẽ thế nào nếu ngôi nhà của bạn có thể tự động hiểu và giải quyết mọi vấn đề từ an ninh đến tiện nghi?

Giờ đây, giải pháp nhà thông minh đã không còn là viễn cảnh trong phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn đặt ra là: Liệu một ngôi nhà thông minh có thể giải quyết được tất cả các vấn đề, từ những nỗi lo lớn nhất như an ninh, cháy nổ, cho đến những thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt nhất?

SafeFire – Hơn cả một hệ thống nhà thông minh

Không chỉ cung cấp các thiết bị riêng lẻ, hệ sinh thái nhà thông minh SafeFire Smart mang tới các mô hình giải pháp toàn diện, bao gồm: An toàn – Tiện nghi – Cá nhân hóa. Đây cũng chính là điểm khác biệt giúp SafeFire Smart trở thành lựa chọn hàng đầu cho hàng ngàn gia đình Việt.

SafeFire- Vì cuộc sống an toàn, tiết kiệm, thông minh

An toàn là trên hết: "Vệ sĩ" 24/7 của ngôi nhà bạn

Trong một ngôi nhà thông minh, sự tiện nghi là quan trọng, nhưng an toàn mới là yếu tố cốt lõi mang lại sự an tâm tuyệt đối. Đó cũng chính là ưu tiên hàng đầu và là điểm mạnh của hệ thống nhà thông minh SafeFire.

SafeFire hoạt động như một "vệ sĩ" thầm lặng và chuyên nghiệp, luôn túc trực 24/7 để bảo vệ ngôi nhà khỏi mọi mối nguy hiểm.

Phòng ngừa sớm, an toàn tuyệt đối

Hệ thống cảm biến thông minh của SafeFire liên tục giám sát để phát hiện kịp thời các mối đe dọa tiềm ẩn:

Cháy nổ: Cảm biến khói và nhiệt sẽ ngay lập tức hú còi báo động, ngắt nguồn điện và kích hoạt tự động hoặc thủ công từ xa hệ thống chữa cháy.

Rò rỉ khí: Hệ thống sẽ tự động bật quạt thông gió khi phát hiện các rủi ro rò rỉ khí, nống độ khí nguy hiểm khí tăng cao thông qua cảm biến rời.

Sự cố điện: Hệ thống kích hoạt tính năng chống giật khi có sự cố rò rỉ điện bằng các thiết bị thông minh như ổ cắm máy bơm chống giật, công tắc CSL chống giật…

Khi có sự cố, SafeFire không chỉ báo động tại chỗ mà còn gửi cảnh báo khẩn cấp đến điện thoại của bạn, giúp bạn nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời dù đang ở bất cứ đâu.

An ninh chủ động, chống trộm hiệu quả

SafeFire mang đến giải pháp chống trộm và xâm nhập trái phép mạnh mẽ. Với cảm biến hiện diện và thiết bị báo trộm, hệ thống sẽ lập tức nhận diện khi có dấu hiệu đột nhập. Hệ thống sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo tức thì đến điện thoại, giúp bạn nắm bắt tình hình và có phương án xử lý kịp thời, dù bạn đang đi làm hay du lịch dài ngày.

Nhờ có SafeFire, bạn có thể hoàn toàn an tâm khi vắng nhà, bởi ngôi nhà của bạn luôn được bảo vệ một cách chủ động và chuyên nghiệp.

Tiện nghi trong tầm tay, điều khiển từ xa chỉ bằng một chạm

Sự tiện nghi là yếu tố không thể thiếu của một ngôi nhà hiện đại, nhưng việc đầu tư vào một hệ thống thông minh toàn diện đôi khi có thể tốn kém và phức tạp. Hiểu được điều đó, thiết bị nhà thông minh SafeFire mang đến một giải pháp linh hoạt, giúp bạn biến ngôi nhà của mình trở nên thông minh từng chút một, phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

SafeFire cho phép bạn biến bất kỳ thiết bị điện nào thành một phần của hệ thống thông minh chỉ với một vài thao tác đơn giản. Với ứng dụng SafeFire Smart, mọi tiện nghi đều nằm gọn trong lòng bàn tay bạn.

Điều khiển từ xa không giới hạn: Dù đang ở văn phòng hay đi du lịch, bạn vẫn có thể dễ dàng bật/tắt thiết bị, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, hay thay đổi ánh sáng trong nhà. Không còn nỗi lo quên tắt đèn hay điều hòa khi ra khỏi nhà vội vã.

Tự động hóa theo lịch trình: Giải phóng bản thân khỏi những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày bằng cách cài đặt lịch trình hoạt động tự động. Ví dụ, bạn có thể thiết lập để đèn phòng khách tự động bật vào 6 giờ tối, hay bình nóng lạnh tự động hoạt động trước giờ bạn tan làm. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ một cách đáng kể.

Với SafeFire, bạn không cần phải thay đổi toàn bộ hệ thống điện. Bạn có thể từng bước nâng cấp ngôi nhà của mình trở nên thông minh và tiện nghi hơn bao giờ hết, theo cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Cá nhân hóa - Ngôi nhà "biết nghĩ"

Một ngôi nhà thông minh thực sự phải là ngôi nhà hiểu và đáp ứng nhu cầu của bạn. Đây chính là mục tiêu của giải pháp tự động theo thói quen cá nhân của hệ thống smart home SafeFire. Từ đó, bạn có thể tạo ra các ngữ cảnh thú vị theo các sở thích của bạn và phù hợp với mọi hoạt động trong ngày chỉ với một chạm hoặc một câu lệnh.

Ngữ cảnh "Về nhà": Chỉ một chạm trên ứng dụng, ngôi nhà sẽ ngay lập tức "thức giấc" và chuẩn bị sẵn sàng để chào đón bạn. Đèn hành lang và phòng khách bật sáng, điều hòa khởi động để làm mát không gian và bản nhạc yêu thích của bạn sẽ vang lên, giúp bạn rũ bỏ mọi mệt mỏi sau một ngày dài.

Ngữ cảnh "Đi ngủ": Sẵn sàng cho giấc ngủ chỉ với một câu lệnh giọng nói đơn giản. Hệ thống sẽ ngay lập tức tắt hết đèn trong nhà, đóng cửa cuốn và kích hoạt chế độ an ninh đêm, mang đến sự an tâm tuyệt đối để bạn có thể say giấc.

Ngữ cảnh "Thư giãn": Ngôi nhà sẽ biến thành một không gian giải trí riêng tư theo đúng sở thích của bạn. Đèn phòng khách chuyển sang màu vàng ấm, ti vi tự động bật kênh phim hoặc chương trình yêu thích của bạn, giúp bạn tận hưởng những phút giây thư giãn trọn vẹn.

Những ngữ cảnh này không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn giúp tối ưu hóa năng lượng, giảm chi phí điện và đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.

Nhà thông minh SafeFire- giải pháp toàn diện An toàn – Tiện nghi – Cá nhân hóa.

Nhà thông minh SafeFire mang đến một triết lý sống mới, nơi công nghệ trở thành một phần của cuộc sống, giúp giải quyết những nỗi lo, nâng cao trải nghiệm và mang đến sự an tâm tuyệt đối với một niềm tin rằng một ngôi nhà hoàn hảo là một ngôi nhà an toàn, tiện nghi và luôn "thấu hiểu" mọi thói quen của bạn.

Hãy để SafeFire biến ngôi nhà của bạn thành một không gian sống hoàn hảo, nơi bạn có thể tận hưởng từng phút giây một cách trọn vẹn nhất.

