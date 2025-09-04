Máy bay Su-25.

UAC đã bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của nhà thiết kế Yuri Viktorovich Ivashechkin.

UAC cho biết thêm, ngoài máy bay Su-25, ông Yuri Ivashechkin còn được biết đến là người tham gia tạo ra máy bay Sukhoi Superjet 100 và là thiết kế trưởng đầu tiên của dự án này.

Theo Rostec, khi giữ chức Phó chỉ huy nhóm Rhomb, ông Yuri Ivashechkin đã tham gia các thử nghiệm máy bay cường kích tương lai trong điều kiện chiến đấu tại Afghanistan.

Nhà thiết kế Su-25 Yuri Viktorovich

Rostec nhấn mạnh trong suốt sự nghiệp của mình, ông Ivashechkin thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao nhất, sự rõ ràng và chú ý tới chi tiết.

Theo Rostec, ông Yuri Viktorovich cũng là người thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và chia sẻ kinh nghiệm sống với thế hệ trẻ.

Vì những đóng góp trong lao động, nhà thiết kế Yuri Ivashechkin được trao Huân chương Cờ Đỏ Lao động và Huân chương Danh dự cùng nhiều huy chương khác. Ngoài ra, ông là người đoạt Giải thưởng P.O. Sukhoi hạng II.