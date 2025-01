Nhà thầu Việt “xuất ngoại” nhiều nhất năm 2024: Là thành viên hệ sinh thái tỷ USD của ông Nguyễn Bá Dương, đã có mặt ở Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Nhật...

Ông Nguyễn Bá Dương vừa có tâm thư chúc tết toàn bộ cán bộ công nhân viên hệ sinh thái xây dựng mới, bao gồm 6 công ty Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, Boho Décor và DB. Đáng chú ý, tâm thư tiết lộ năm 2024 dù nền kinh tế còn khó khăn, song hệ sinh thái tiếp tục có bước đột phá mới với doanh thu 27.800 tỷ đồng - vượt kế hoạch đề ra và bỏ xa những đối thủ khác trong ngành xây dựng.

2024 cũng là năm hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương “xuất ngoại” thành công, liên tục trúng những dự án lớn trên trường thế giới.

Nổi trội là BM Windows khi công ty liên tục xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Canada, Úc, Nhật Bản... Đây cũng là nhà thầu Việt “xuất khẩu” nhiều nhất năm qua.

BM Windows được thành lập ngày 19/7/2016, ngành nghề kinh doanh chính là hoàn thiện công trình xây dựng. Vốn điều lệ Công ty khi mới thành lập chỉ 100 tỷ đồng và tăng lên 305 tỷ đồng vào năm 2021.

Thông tin trên website cho thấy, BM Windows đã và đang đầu tư xây dựng chuỗi nhà máy công nghệ cao tại Hà Nội, Bình Dương, Long An… Các dự án của BM Windows hiện phủ sóng từ thủ đô đến các thành phố lớn với danh sách 600 dự án trên cả nước như Marina Central Tower – Top 3 tòa nhà cao nhất Tp. HCM, The Grand Hà Nội, The Rivus, The Global City, The Nexus, Hilton Saigon ngay trung tâm đất vàng Quận 1… hay một loạt các dự án khu vực Thủ Thiêm như cụm Metropole 1,2,3, The River Thu Thiem, Zeit River.

Đặc biệt, BM Windows góp mặt là nhà thầu façade tại dự án Sân bay Long Thành.

Ảnh: Sân bay Long Thành.

BM Windows cũng được chọn tham gia vào dự án The One Toronto 91 tầng – là toà nhà cao nhất Canada; The Grande và 15 Sydney – 2 công trình hạng sang tại trung tâm thủ đô Canberra, Atlassian Central – dự án ngay tại trung tâm thành phố Sydney, hay CTYD – dự án đầu tay tại thị trường Hoa Kỳ và rất nhiều dự án đang trong gia đoạn sản xuất.

Ảnh: Phối cảnh toà The One Toronto 91 tầng – là toà nhà cao nhất Canada.

Thực tế, xuất khẩu đã và đang là “bài toán” ưu tiên của các nhà thầu Việt. Khi, những biến động tiêu cực của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong những năm qua do đại dịch Covid-19 gây ra, khiến cho các doanh nghiệp xây dựng đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Năm 2023, theo Hiệp hội Nhà thầu Việt Nam, ngành tăng trưởng âm 3% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2024 thậm chí còn khó khăn hơn khi thị trường bất động sản gần như “đứng im”. Miếng bánh ngày càng eo hẹp khiến tính cạnh tranh giữa các nhà thầu gia tăng.

Chia sẻ mới đây từ lãnh đạo một công ty xây dựng ở tỉnh cho hay: “Giảm giá gói thầu tầm 12% là đã không làm nổi rồi nhưng thậm chí có gói thầu san nền tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giá thấp giảm đến 50%. Hiện, nhiều doanh nghiệp tham gia đấu thầu giảm tới 25, thậm chí 48%, coi như chuyện rất bình thường”.

Trước bối cảnh đó, “mang chuông đi đánh xứ người” là ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn như Hoà Bình, Coteccons...