Nhà thầu bị tố rút ruột công trình thuỷ điện hơn 1 tỷ USD, chính quyền Trung Quốc lập tức vào cuộc

Một dự án thủy điện trị giá 7,5 tỷ nhân dân tệ (1,06 tỷ USD) tại miền đông nam Trung Quốc đang bị điều tra vì cáo buộc thi công gian dối và vi phạm pháp luật, tờ SCMP cho biết.

Nhà máy điện Yongan ở tỉnh Phúc Kiến dự án ưu tiên nằm trong mục tiêu phát triển thủy điện tích năng quốc gia giai đoạn 2021-2025 nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định trong khu vực và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Những sai phạm thu hút sự chú ý sau khi nhật báo Economic Information Daily đăng bài về vụ điều tra vào tuần trước, cáo buộc việc sử dụng vật liệu kém chất lượng và thi công cẩu thả. Báo cáo cho rằng hồ chứa ở hạ lưu – hạng mục chính của hệ thống phát điện – có vấn đề về chất lượng nghiêm trọng, cùng nhiều vấn đề khác có thể đe doạ tới sự an toàn chung của đập.

Trong thông cáo ngày 29/11, Tập đoàn Power Construction Corporation of China (PowerChina) – một trong những doanh nghiệp xây dựng lớn nhất thế giới và là công ty mẹ của các nhà thầu dự án thuỷ điện này – cho biết họ “rất coi trọng vụ việc”, đã lập tổ điều tra và sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo một bài báo khác của Economic Information Daily, Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc đã cử tổ công tác tới hiện trường ngày 28/11 để phối hợp điều tra với chính quyền địa phương.

Việc xây dựng hồ chứa ở hạ lưu của nhà máy bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái. Hệ thống thuỷ điện tích năng có 2 hồ chứa ở độ cao khác nhau. Khi nhu cầu điện cao, nước sẽ được xả từ hồ trên xuống làm quay tuabin phát điện, giống như thủy điện thông thường. Khi nhu cầu thấp, hệ thống sẽ dùng điện để bơm nước ngược lại từ hồ dưới lên hồ trên, lúc này hoạt động như một máy bơm.

