Nhà sáng lập Bảo Tín Mạnh Hải: 15 - 16 triệu/ chỉ vàng là mồ hôi của người lao động, bán kém một ly cũng đủ đánh mất tín nhiệm

Giữa thị trường vàng luôn biến động từng giờ, nơi mỗi thay đổi nhỏ về giá đều kéo theo những quyết định lớn của hàng triệu người, vẫn có những doanh nghiệp chọn cách đi đường dài bằng chữ “tín” truyền từ đời này sang đời khác.

Ở phố cổ Hà Nội, không ai là không biết đến gia tộc “buôn vàng” Bảo Tín nổi đình đám. Bắt nguồn từ bà Lương Thị Điểm (sinh năm 1936) - "bà trùm buôn vàng", người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho thương hiệu vàng Bảo Tín nổi tiếng khắp cả nước. Sau đó thế hệ F1, những người con của bà kế thừa sự nghiệp, mỗi anh em mở ra một thương hiệu riêng nhưng vẫn đều bắt đầu với chữ Bảo Tín.

Trong đó, Bảo Tín Mạnh Hải do ông Vũ Mạnh Hải gây dựng được xem là một trong những thương hiệu vàng bạc đá quý vững mạnh nhất của gia tộc Bảo Tín, nổi tiếng nhất nhì ở Hà Nội.

Ông Vũ Mạnh Hải (SN 1961) là nghệ nhân ưu tú, nhà sáng lập của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải. Năm 1992, cửa hàng đầu tiên của ông ra đời trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Chỉ với khoảng 7m2, 4 nhân sự và 3 cây vàng làm vốn, ông Vũ Mạnh Hải đã có hàng chục cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận khác sau 33 năm hoạt động.

Ông Vũ Mạnh Hải - nhà sáng lập Bảo Tín Mạnh Hải

Hiện tại, ông cũng đã trao truyền cho thế hệ kế tiếp cùng tham gia kinh doanh, chế tác sản phẩm từ vàng giống như cách ông đã có cơ hội tìm hiểu và tiếp thu những kỹ thuật kim hoàn từ mẹ của mình.

Trong một buổi gặp mặt mới đây, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với nhà sáng lập của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải về những tâm huyết hay triết lý kinh doanh trong ngành.

“Tôi yêu vàng không phải vì giá trị kinh tế cao”

Gặp ông Vũ Mạnh Hải ngoài đời, người ta không thấy dáng vẻ xa cách của một “ông chủ” lớn, mà là sự điềm đạm của một người thợ kim hoàn yêu nghề. Giữa áp lực của giá vàng đang "nhảy múa" từng giờ, ông đưa ra nhiều góc nhìn khiến người trẻ - những người đang tập tành tích lũy cảm thấy được thấu hiểu sâu sắc.

Khi được hỏi về việc vàng có ý nghĩa như thế nào trong suốt hơn 3 thập kỷ vừa qua, ông Vũ Mạnh Hải cho biết với vai trò là một người thợ kim hoàn, người kế thừa nghề truyền thống gia đình thì vàng chính là một nguyên liệu để có thể mãn đam mê sáng tạo.

“Trong một tác phẩm sản phẩm từ truyền thống đến hiện tại, đều đòi hỏi người thợ có nhiều sáng tạo, làm ra những mẫu mã đẹp. Mỗi mẫu mã lại đòi hỏi công nghệ khác nhau, tính lý hoá khác nhau. Vì vậy làm cho người thợ yêu nghề vàng, phát triển theo nghề vàng thì vàng chính là vật liệu biến sự sáng tạo, khéo léo của mình để không còn chỉ là một miếng vàng mang tính tích trữ mà còn là một tác phẩm quý, mà họ thổi hồn vào đó”, ông nói.

Qua mỗi tác phẩm, những người thợ, người nghệ nhân sẽ kể một câu chuyện khác nhau, truyền tải những ý niệm khác nhau. Do đó, ông Vũ Mạnh Hải bày tỏ rằng vàng chính là “cầu nối” để những người thợ có thể truyền tải ý tưởng của mình, làm nên những sản phẩm, tác phẩm để đời.

Ông Vũ Mạnh Hải chia sẻ: “Vàng gần như vĩnh cửu, nó sẽ đi theo cuộc đời của người sở hữu tác phẩm đó. Vì vậy tôi rất yêu vàng, không phải vì giá trị kinh tế cao mà vàng chính là nguyên liệu đặc biệt cho người thợ kim hoàn thể hiện tính sáng tạo, nghệ thuật và đam mê của mình”.

Dưới góc nhìn của ông, mỗi món trang sức không vô tri. Từ chiếc kiềng cưới cho ngày vui trọng đại đến những món trang sức hiện đại, tất cả đều đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Chính tư duy "làm nghề" thay vì chỉ "đi buôn" này đã giúp thương hiệu luôn giữ được vị thế riêng trong lòng khách hàng trẻ, những người đòi hỏi vàng không chỉ chuẩn mà còn phải đẹp và có gu.

Bài học thừa kế: "Kinh doanh vàng mà không có con người bằng vàng thì vứt!"

Từ một cửa hàng nhỏ, giờ mở rộng ra nhiều chi nhánh, duy trì thương hiệu bền bỉ trong suốt 33 năm là một điều không phải dễ giữa thị trường đầy cạnh tranh. Để có được điều này, ông Hải cho biết bản thân có những triết lý kinh doanh riêng, kế thừa từ thế hệ đi trước và cũng lấy làm kim chỉ nam cho hoạt động doanh nghiệp. Đó chính là “giữ chữ tín hơn giữ vàng”.

“Xuất thân trong gia đình làm nghề kim hoàn cổ truyền, các cụ nhà tôi luôn dạy về 2 quan niệm là tâm linh và hiện tại. Người ta vẫn hay nói vàng là báu vật của trời đất. Do đó, mình kinh doanh vàng mà không có con người bằng vàng, không giữ sự tín nhiệm mà chỉ ham giữ vàng, buôn đầy bán vơi, mua rẻ bán đắt hay làm vàng kém chất lượng chỉ để có lợi nhuận thì về mặt tâm linh sẽ không tốt. Về mặt thương mại, hiện đại, doanh nghiệp chắc chắn cũng sẽ không hưng thịnh. Nhân bất tín bất lập - con người không có chữ tín sẽ không thể lập nghiệp, tồn tại lòng tin, phát triển trong cộng đồng”, nhà sáng lập thương hiệu vàng nổi tiếng chia sẻ.

Nói thêm về vấn đề này, ông Vũ Mạnh Hải cho hay: “Vàng là kết tinh của trời đất cũng là công sức, mồ hôi, lao động, trí tuệ của con người. Một chỉ vàng đã là bao nhiêu triệu đồng, 15 - 16 triệu đồng - số tiền này người lao động đến bao giờ mới tích cóp được mà chúng ta lại bán cho họ một chỉ vàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo giá trị thương mại. Đó chính là đã đánh mất đi cái tín nhiệm.

Tôi nghĩ, không chỉ ngành vàng mà tôi tin bất cứ một ai trong lĩnh vực phát triển, đời sống xã hội, làm kinh tế hay bất cứ công việc gì mà mất chữ tín thì sẽ không tồn tại và phát triển được”.

Ông cũng quan niệm rằng, sự tín nhiệm, chữ tín là cầu nối để khách hàng lựa chọn tin tưởng một thương hiệu, doanh nghiệp. Người làm kinh doanh luôn phải đề cao uy tín, mới có khách hàng ủng hộ. Ông Hải cũng khẳng định rằng không chỉ 33 năm mà sau này, doanh nghiệp có thêm nhiều năm nữa vẫn sẽ truyền lại cho con cháu, các thế hệ sau một triết lý như vậy để duy trì trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh chữ tín, ông Vũ Mạnh Hải cũng trao truyền nhiều kinh nghiệm khi có các con trai, con dâu bắt đầu kế thừa, bước chân vào công việc kinh doanh của gia đình.

“Tôi đã từng chia sẻ với các con ngay từ khi các con tôi trưởng thành rằng tôi không cho các con hiện hữu bằng vật chất mà tôi cho các con tinh thần, sự hiểu biết, tư duy về truyền thống gia đình, đạo lý làm người.

Tôi vẫn nói với các con của tôi: ‘Các con muốn kinh doanh nghề vàng, các con phải có con người bằng vàng. Nhưng, các con phải xem vấn đề vàng bạc rất nhẹ nhàng. Chúng ta làm kinh doanh, cái được quan trọng nhất là xã hội tín nhiệm, được người lao động, người cộng sự ủng hộ. Chúng ta sống để cho: Cho sự nhiệt tình, cống hiến và cho mọi người một cơ hội để đến với doanh nghiệp, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc’”, “ông trùm buôn vàng” bày tỏ.

Cuối cùng, ông Vũ Mạnh Hải cũng thể hiện niềm tin rằng thế hệ kế tiếp vẫn đang làm tốt trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống làm vàng lâu đời: “Tôi vẫn luôn trao truyền, nhắc nhở các con mãi mãi giữ sự tín nhiệm của bản thân cũng như ngành vàng thì mới duy trì, phát triển tiếp truyền thống của thương hiệu gia đình”.

Ảnh: Trung Lê/ Thiết kế: Cường Te

