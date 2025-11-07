Nhà sản xuất xe tăng Uralvagonzavod thông báo sa thải hàng loạt

Uralvagonzavod (UVZ) - công ty sản xuất xe tăng hàng đầu của Nga, đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự trên diện rộng - ở một số đơn vị, số lượng nhân viên có thể giảm tới 50%.

Theo thông tin được đăng tải, đến tháng 2/2026, công ty dự kiến sẽ sa thải khoảng 10% nhân viên và ngừng hoàn toàn việc tuyển dụng nhân sự mới.

Các tài liệu nội bộ cho thấy, đề xuất đối với những ứng viên bị sa thải sẽ được một ủy ban đặc biệt xem xét. Những người thuộc đối tượng này sẽ được hứa trả tối đa 3 tháng lương trung bình.

Tuy nhiên nhân viên nhà máy lo ngại quy mô tối ưu hóa thực tế sẽ lớn hơn nhiều: "Theo dữ liệu của chúng tôi, hầu hết các phòng ban đều cắt giảm tới 50% nhân sự. Kết quả là các chuyên gia có trình độ cao, công nhân khỏe mạnh đang mất việc", nhân viên UVZ chia sẻ với E1.ru.

Sản xuất xe tăng T-90M và hiện đại hóa T-72B tại cơ sở UVZ.

Hiện vẫn chưa biết đơn vị kết cấu nào sẽ bị cắt giảm. Đây có thể là lĩnh vực dân sự, chuyên sản xuất toa xe lửa. Đồng thời không loại trừ khả năng những thay đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực quân sự.

Nếu quá trình tối ưu hóa thực sự liên quan đến sản xuất dân sự, vẫn chưa rõ tại sao ban quản lý không chuyển nhân viên sang lĩnh vực quân sự, nơi nhu cầu hiện đang tăng cao.

Quyết định như vậy có thể cho thấy sự thiếu hụt ngân sách và lệnh của nhà nước, khiến việc duy trì đội ngũ nhân viên hiện tại trở nên bất khả thi ngay cả tại một doanh nghiệp quốc phòng có tầm quan trọng chiến lược.

Vào ngày 26 tháng 10, báo chí biết rằng Nhà máy luyện kim Ashinsky (AMZ) ở vùng Chelyabinsk cũng đã thông báo cắt giảm sản lượng và nhân sự.

Doanh nghiệp này chuyên sản xuất hợp kim đặc biệt, thép cán chịu lực nặng và thép điện, được sử dụng trong các ngành công nghiệp quốc phòng, hàng không, hạt nhân và dầu khí của Nga.

Trước đó có báo cáo rằng tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga đang dần bước vào giai đoạn kiệt quệ - mặc dù sản lượng đã tăng trong thời gian ngắn sau khi cuộc chiến toàn diện tại Ukraine bắt đầu.