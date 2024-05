Nhà sản xuất ô tô điện nhỏ nhất Việt Nam bất ngờ thay Tổng Giám đốc

Theo văn bản công bố của Công ty Cổ phần Ô tô TMT, doanh nghiệp này cho biết đang tiến hành tái cơ cấu lại hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh tại Công ty xe điện. Do vậy, kể từ ngày 1/5, ông Hồ Hải An, sẽ không chỉ đạo điều hành mọi hoạt động Tổng giám đốc Công ty xe điện để nhận nhiệm vụ mới do HĐQT giao.

Ông Bùi Quốc Công, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô TMT sẽ chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty xe điện.

Trong thời gian vận hành Công ty Xe điện của TMT Motors, ông Hồ Hải An đã thực hiện việc ra mắt sản phẩm đầu tiên của doanh nghiệp, hiện có tên Wuling Mini EV. Ở thời điểm đó, ông cho biết công ty kỳ vọng rằng Wuling Mini EV sẽ trở thành lựa chọn phù hợp với những khách hàng có thu nhập, giúp hiện thực hóa giấc mơ ô tô giá rẻ cho người Việt.

Hồi tháng 1/2023, TMT Motors đã ký kết hợp tác chiến lược với Liên doanh GM - SAIC - WULING để sản xuất, lắp ráp và phân phối độc quyền ô tô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam. Nhà máy lắp ráp hiện được đặt tại tỉnh Hưng Yên.

Tại Việt Nam, Wuling MiniEV có các phiên bản gồm Tiêu chuẩn (LV1) và Nâng cao (LV2), đi cùng trang bị pin dung lượng 9,6 kWh hoặc 13,4 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa lần lượt là 120 km và 170 km. Giá bán thấp nhất là 239 triệu đồng và cao nhất là 282 triệu đồng.

Năm 2023, doanh nghiệp này chỉ bán được vỏn vẹn 591 chiếc xe điện Wuling MiniEV ra thị trường, bằng 11% so với kế hoạch doanh số 5.525 chiếc đặt ra trước đó. Bước sang 2024, TMT Motors đã lên kế hoạch tổng doanh số của dòng sản phẩm xe điện ở mức 1.016 chiếc. Dù tăng đến 71% so với mức thực hiện trong năm trước song đây vẫn là mức thấp.