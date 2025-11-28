Nhà sản xuất, nhạc sĩ 8X Việt Nam tiết lộ làm nhạc cho nhiều phim điện ảnh ăn khách xứ Trung

Trở về Việt Nam sau khi học xong chương trình Thạc sĩ tại Học Học viện Âm nhạc Trung Quốc, nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc Cường Tống quyết định cho ra mắt mini album đầu tay của mình mang tên "Hồi Ảnh Âm Nhạc". Album được Cường Tống tự tay thu âm và sản xuất tại phòng thu riêng.

Nhà sản xuất, nhạc sĩ Cường Tống

Đối với khán giả, Cường Tống là một cái tên còn xa lạ. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ hoặc công chúng yêu mến nhạc cổ điển thì anh lại là một nhân tài có “số má”. Cách đây gần 2 thập kỷ, Cường Tống khi đó 19 tuổi đã giành được Giải nhất bảng B Cuộc thi tài năng âm nhạc thể loại giao hưởng - thính phòng mang tên "Concours Mùa thu 2007".

Phải gần 20 năm kể từ khi nhận giải thưởng âm nhạc danh giá, và hơn 13 năm tu nghiệp, học thạc sĩ và làm việc tại thị trường nghệ thuật Trung Quốc anh mới trở về Việt Nam và viết tiếp giấc mơ âm nhạc của mình.

Cường Tống ra mắt mini album đầu tay mang tên "Hồi Ảnh Âm Nhạc"

Chia sẻ về điều này, nhạc sĩ, nhà sản xuất 8X cho biết: “Thực tế, tôi có rất nhiều các sản phẩm âm nhạc phát hành tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, khi thời điểm covid 2019 tôi đã trở lại Việt Nam sinh sống và làm việc, 2025 tôi mới quyết định ra mắt sản phẩm cá nhân vì đây là thời điểm phù hợp, hội đủ các yếu tố “thiên thời địa lợi nhân hòa”, hơn hết hiện tại mọi thứ đã chín muồi để tôi đưa những đứa con nghệ thuật của mình đem ra ánh sáng, đem đến cho khán giả và thị trường nghệ thuật nước nhà”.

Tiết lộ về cái tên thú vị của mini album “Hồi Ảnh Âm Nhạc”, nhà sản xuất lý giải: “Với tôi hồi ức, ký ức và hình ảnh trong tâm trí luôn luôn rất rõ nét. Dù có bận bịu làm việc, học tập nơi xứ người thì hình ảnh quá vãng của tuổi thơ, của một thời thanh xuân vẫn luôn luôn ẩn hiện rõ nét trong tâm trí. Và tôi muốn dùng âm nhạc để gợi lại, để khắc họa và kể lại những hình ảnh đó đến người nghe có thể cảm nhận được”.

Trong lần comeback này, Cường Tống chào sân như một tân binh mới debut nghệ thuật. Anh giới thiệu mini album với 5 tác phẩm khí nhạc có tính nhất quán như một thước phim điện ảnh kể về hành trình âm nhạc với đầy đủ sắc thái, và tịnh tiến về mặt cảm xúc. 5 tác phẩm đó là: Điệu Waltz Tình Yêu, Nghe Biển, Lửa, Mùa Thu, Ký Ức Tuổi Thơ. Theo nhạc sĩ 8X mỗi tác phẩm tượng trưng cho một nguyên tố Kim, Thủy, Hỏa, Mộc, Thổ.

Quan điểm sâu sắc và tinh nghề của Cường Tống là kết quả của nhiều năm mài dũa, khổ luyện học tập và lao động nghệ thuật của anh tại thị trường khó tính và đầy cạnh tranh như Trung Quốc. 13 năm kể từ khi du học và làm việc anh đạt được nhiều thành tựu, sản xuất âm nhạc, giám đốc âm nhạc, sáng tác ca khúc cho hơn 8 bộ phim truyền hình và điện ảnh bom tấn của Trung Quốc như hoà âm, phối khí ca khúc “Nguyện Kiếp Sau” cho phim Họa Bì: Tình Tai (2024), tham gia vai trò giám đốc âm nhạc, sản xuất nhạc phim cho bộ phim Mười Ngày Đêm Kỳ Diệu (2020), sản xuất nhạc phim, sáng tác và hòa âm ca khúc “Tu La Trường” phim Chiến Thần Thiếu Niên Chu Du (2020), sáng tác và hòa âm ca khúc “Ẩn Tuyến” của phim Đường Chuyển Hạ: Song Sinh Linh Vực (2019), sáng tác và hòa âm cho ca khúc “Nguyện Một Đời” bộ phim Đường Chuyển: Thung Lũng Địa Ngục Hoa (2019); sản xuất âm nhạc cho phim Văn Triều Vinh (2018), sản xuất âm nhạc phim Đại Anh Hùng (2018); sản xuất nhạc phim và ca khúc chủ đề phim Tam Quốc: Chiến Binh Bất Bại (2021)...

Cường Tống chia sẻ, âm nhạc trong phim chiếm ít nhất là 50% thành công cho một bộ phim. Anh cũng nhận định, thị trường nhạc phim ở Việt Nam hiện tại đang dần khởi sắc.

“Bản thân tôi có cơ hội và rất may mắn khi có một ekip rất mạnh ở Việt Nam và Trung Quốc, từ nghệ sĩ, phòng thu và toàn bộ hệ thống sản xuất nhạc phim, tiếng động. Khi về Việt Nam tôi rất hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với các đạo diễn, các nghệ sĩ của Việt Nam về nhạc phim về khí nhạc và về cả ca khúc để có thể đem những điều hay và thú vị “phả” làn gió mới vào nhạc phim Việt”，Cường Tống mong chờ những cơ hội hợp tác khi trở về nước sau 13 năm học tập xa quê hương.