Nhà sản xuất bài hit Nhật ký của mẹ nói thẳng về nhạc Việt hiện tại

Producer Tuấn Mario được biết đến là người góp phần làm nên thành công cho nhiều bản hit trong làng nhạc Việt như Ta còn thuộc về nhau (Hương Tràm), Nhật ký của mẹ (Hiền Thục),…

Tuấn Mario

Không chỉ cộng tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, producer Tuấn Mario còn tham gia sản xuất và hòa âm cho nhiều chương trình đình đám như Solo cùng Bolero, Cùng nhau tỏa sáng, Tiếu lâm tứ trụ Nhí, Cặp đôi hài hước,…

Mới đây, tại chương trình Thách Thức Giới Hạn, với tư cách là giám khảo, Tuấn Mario không giấu được cảm xúc bồi hồi khi nhìn các producer trẻ bàn luận chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm với nhau như chính bản thân anh ở mùa trước.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất là giờ đây, producer Tuấn Mario đứng ở một vị trí quan sát, hướng dẫn và nhận xét, không còn trực tiếp thi đấu như mùa trước. Bằng kinh nghiệm của người đi trước và là người từng chiến thắng cuộc thi Thách Thức Giới Hạn, producer Tuấn Mario hứa hẹn sẽ đưa ra những lời góp ý sâu sắc và chân thành cho các producer và ca sĩ trẻ.

Nam producer nhắn nhủ: "Muốn trở thành nhà sản xuất âm nhạc thì phải hiểu rõ nhiều dòng nhạc khác nhau, phải cân do đong đếm cho ca sĩ khi thể hiện bài hát với quãng giọng phù hợp và quan trọng là bước ra khỏi vùng an toàn để thách thức bản thân".

Nhận xét về thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay, producer Tuấn Mario nói: "Có giai đoạn nhiều ca khúc rơi vào lối mòn khi cùng sáng tác một kiểu công thức.

Chính vì điều này mà tôi muốn góp phần thay đổi thị trường bằng cách mở những lớp dạy sản xuất âm nhạc, truyền tải tư duy đa dạng, giúp người học có thể chơi nhiều màu nhạc khác nhau, đem đến nhiều sắc thái cho âm nhạc Việt Nam.

Tôi công nhận AI thông minh, có thể phân tích nhanh và sao chép cả giọng hát của nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc AI thay thế hoàn toàn cảm xúc và chiều sâu của con người là điều còn rất xa.

AI là một trong những tính năng thông minh và phân tích rất nhanh. AI có thể giả giọng ca sĩ nhưng vẫn thiếu cảm xúc và sẽ khó thể hiện nốt cao, nốt thấp hợp lý. Vì vậy, tôi nghĩ AI khó có thể thay thế con người trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, có thể ứng dụng AI vào âm nhạc để quy trình làm việc trở nên nhanh hơn".