Nhà riêng của "tổng tài" Loan Niệm (Luke) - Đầu Xuân Tươi Sáng

Đây chính là căn nhà của "tổng tài Bắc Kinh" Loan Niệm trong bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng.

Đầu Xuân Tươi Sáng đang là một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại nhận được nhiều sự chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ. Lên sóng từ ngày 26/8, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nhanh chóng hút khán giả bằng chuyện tình công sở giữa Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) - một bên là giám đốc sáng tạo tài giỏi nhưng lạnh lùng, khó chiều, một bên là cô gái trẻ vừa bước chân vào ngành quảng cáo. Những màn giằng co tình cảm cùng chemistry tự nhiên của cặp đôi cũng giúp bộ phim càng chiếu càng được bàn luận.

Bên cạnh chuyện tình của Loan Niệm và Thượng Chi Đào, phần hình ảnh cũng là một trong những yếu tố khiến Đầu Xuân Tươi Sáng dễ “nịnh mắt” người xem. Văn phòng, những chuyến công tác hay loạt không gian xuất hiện trong phim đều được lựa chọn khá có gu, nhưng với hội mê nhà đẹp, nơi đáng để soi kỹ nhất có lẽ vẫn là nhà riêng của "sếp" Loan Niệm. Bởi chỉ cần nhìn qua cũng thấy đây gần như là phiên bản không gian sống của chính nhân vật: rộng rãi, tối giản, trầm tĩnh và có chút lạnh lùng đúng chất một người đàn ông thành đạt sống một mình.

Không cần dát đồ hiệu hay bày biện kín nhà để chứng minh độ giàu có, căn nhà của Loan Niệm gây ấn tượng trước tiên bởi sự rộng rãi và những khoảng trống được giữ lại có chủ đích. Phòng khách thoáng, đồ đạc không nhiều, các khu vực chức năng được bố trí khá tách bạch nhưng tổng thể vẫn có sự liền mạch. Gam màu trầm cùng những món nội thất có đường nét đơn giản càng khiến không gian mang vẻ nam tính, điềm tĩnh. Chính cách tiết chế này lại làm căn nhà trông “đắt” hơn: không phô trương nhưng chỉ cần nhìn cách bố trí và diện tích cũng đủ hiểu chủ nhân thuộc kiểu tổng tài chẳng cần khoe vẫn thấy có điều kiện.

Màu sắc cũng là một trong những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng cho căn nhà. Tông đen, xám, nâu và các gam trung tính được sử dụng xuyên suốt từ tường, sàn, hệ tủ cho đến bàn ghế. Việc hạn chế các màu sáng và chi tiết trang trí giúp không gian mang vẻ trầm, hiện đại và có phần lạnh, khá phù hợp với hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, sống một mình và có gu thẩm mỹ rõ ràng.

Phòng khách, khu vực ăn uống và bếp được thiết kế theo dạng không gian mở, gần như không có vách ngăn cố định. Cách bố trí này giúp các khu vực liên kết với nhau, đồng thời tạo tầm nhìn xuyên suốt từ phòng khách vào bếp. Nội thất chủ yếu có kiểu dáng đơn giản, đường nét vuông vức, tập trung vào công năng thay vì sử dụng những chi tiết cầu kỳ.

Tuy nhiên, căn nhà không bị biến thành một không gian tối giản đến mức lạnh lẽo. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là bể cá lớn được bố trí trong khu vực sinh hoạt chung. Ánh sáng xanh từ bể cá, đặc biệt trong những cảnh quay buổi tối, tạo thêm chiều sâu cho căn phòng và trở thành một trong những chi tiết nổi bật trên màn ảnh. Khi kết hợp với hệ thống đèn hắt trong khu vực bếp, ánh sáng này khiến tổng thể căn nhà có cảm giác ấm hơn dù bảng màu chủ đạo vẫn là những gam trầm.

Khu bếp tiếp tục duy trì phong cách thiết kế chung của căn nhà. Hệ tủ bếp sử dụng màu tối, bề mặt phẳng và gần như không có chi tiết trang trí cầu kỳ. Khu vực bàn bếp có diện tích khá lớn, trong khi bàn ăn được đặt ngay bên cạnh, tạo thành một cụm sinh hoạt liên kết với phòng khách. Hệ thống đèn được bố trí vừa đủ, trong đó phần ánh sáng hắt dưới tủ giúp khu vực bếp có thêm điểm nhấn khi lên hình.

Phòng ngủ của Loan Niệm tiếp tục duy trì bảng màu trầm và cách bài trí tối giản của toàn bộ căn nhà. Trung tâm căn phòng là một chiếc giường lớn, sử dụng ga và chăn tông xám nâu. Hai bên giường được bố trí bàn đầu giường thấp cùng đèn ngủ có ánh sáng vàng, tạo sự tương phản với gam màu lạnh chủ đạo của nội thất. Phía sau giường là hệ cửa kính lớn, mở ra tầm nhìn về khu vực bên ngoài. Vào buổi tối, ánh sáng từ các tòa nhà và không gian đô thị lọt qua lớp kính, trở thành một phần của bối cảnh. Cách bố trí này giúp phòng ngủ có thêm chiều sâu mà không cần sử dụng nhiều tranh ảnh hay đồ trang trí.

Nhìn tổng thể, nhà của Loan Niệm đi theo hướng tối giản nhưng vẫn có dấu hiệu của một không gian được sử dụng thực tế. Căn nhà có đủ những khu vực phục vụ sinh hoạt hàng ngày nhưng không bị lấp đầy bởi đồ đạc. Đây cũng là điểm khiến bối cảnh này khác với kiểu "nhà giàu trên phim" thường thấy: sự sang trọng đến chủ yếu từ diện tích, vật liệu, cách phối màu và cách bố trí nội thất, thay vì những món đồ trang trí đắt tiền xuất hiện dày đặc.

Đáng nói hơn, căn nhà nhìn như thật này thực chất cũng là bối cảnh được ê-kíp dựng trong studio. Trong điều kiện kinh phí của bộ phim không quá dư dả, việc tạo nên một không gian đủ rộng, có chiều sâu và lên hình thuyết phục lại càng cho thấy sự chăm chút của đoàn phim ở khâu mỹ thuật. Từ cách chia tỷ lệ các khu vực, lựa chọn nội thất đến ánh sáng và màu sắc đều được tính toán để căn nhà không chỉ đẹp, mà còn phải khiến khán giả tin rằng Loan Niệm thực sự sống ở đó. Có lẽ chính sự đầu tư vào những chi tiết tưởng nhỏ này đã giúp Đầu Xuân Tươi Sáng tạo được cảm giác chỉn chu vượt xa những gì người ta thường hình dung về một bộ phim có kinh phí không quá lớn.