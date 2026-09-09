Nhà riêng 55 tỷ, rộng 8.000m2 của Baifern Pimchanok

Không gian sống của của "ngọc nữ màn ảnh" Baifern Pimchanok gây ấn tượng bởi vẻ đẹp từ ngoài vào trong.

Nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian mỗi người tìm về sau những giờ làm việc bận rộn, vì thế việc chăm chút cho tổ ấm luôn là điều được nhiều người quan tâm. Với những ngôi sao nổi tiếng cũng không ngoại lệ. Sau ánh đèn sân khấu, lịch trình dày đặc và những chuyến đi liên tục, không ít nghệ sĩ sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để tạo nên không gian sống đúng với sở thích của mình.

"Ngọc nữ Thái Lan" Baifern Pimchanok (SN 1992) cũng sở hữu một cơ ngơi khiến nhiều người phải trầm trồ. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên đã tự thưởng cho mình căn biệt thự được tiết lộ có giá trị khoảng 55 tỷ đồng, tọa lạc trên khu đất rộng tới 8.000m2. Được hoàn thiện vào năm 2022, ngôi nhà gây ấn tượng không chỉ bởi quy mô rộng rãi mà còn bởi cách Baifern chăm chút cho từng không gian sống. Thay vì phô trương sự xa hoa ở mọi góc, cơ ngơi của nữ diễn viên mang phong cách hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn giữ được cảm giác gần gũi, thư thái - đúng chất một nơi để cô trở về nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn với công việc.

Bên trong cơ ngơi rộng lớn, Baifern lựa chọn hai gam màu trắng - đen làm chủ đạo, tạo nên tổng thể tối giản, thanh lịch nhưng vẫn đủ sang trọng và khó lỗi mốt. Thay vì lấp đầy không gian bằng quá nhiều chi tiết trang trí, nữ diễn viên ưu tiên sự thoáng đãng với những mảng màu gọn gàng, kết hợp hệ cửa kính lớn kéo dài từ trần xuống sàn. Nhờ đó, ánh sáng tự nhiên có thể len vào nhiều khu vực, đồng thời tạo cảm giác không gian bên trong như được mở rộng và kết nối hơn với bên ngoài.

Lợi thế diện tích lên tới 8.000m2 cũng giúp Baifern có nhiều khoảng trống để bố trí các khu vực sinh hoạt rộng rãi, thoải mái thay vì phải tận dụng từng mét vuông. Riêng khu vực nấu nướng, nữ diễn viên còn đầu tư tới hai căn bếp với công năng và phong cách khác nhau: một căn bếp Thái nằm liền kề phòng khách và một căn bếp Tây được bố trí trên tầng 2. Cách phân chia này phần nào cho thấy sự chăm chút của Baifern dành cho tổ ấm, khi mỗi khu vực đều được sắp xếp theo nhu cầu sử dụng thay vì chỉ chú trọng vào vẻ ngoài.

Không gian sân vườn là điểm nhấn ấn tượng trong biệt thự 55 tỷ của Baifern

Sống chill trong biệt thự 55 tỷ, Baifern có niềm đam mê mãnh liệt với thú vui “trồng rau, nuôi cá”. Không gian sống của nữ diễn viên được phủ đầy những mảng xanh tươi mát, với khu vườn nhỏ được cô chăm chút kỹ lưỡng. Sau những giờ làm việc bận rộn, khi trở về nhà, Baifern thường dành thời gian vun vén cho góc vườn, tự tay gieo trồng nhiều loại rau và cây ăn quả như bắp, chanh, cà tím, nấm, khổ qua... Trên mạng xã hội, mỹ nhân 9X nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc thu hoạch thành quả ngay tại nhà. Qua từng khung hình, có thể cảm nhận rõ niềm yêu thích vườn tược của Baifern, đặc biệt là sự háo hức, vui vẻ mỗi khi đến mùa thu hoạch và được thưởng thức những loại rau quả do chính tay mình chăm sóc.

Sân vườn được Baifern phủ đầy những mảng xanh tươi mát, từ rau củ, cây ăn quả đến những loài hoa cảnh như liễu, thông, hoa hồng, cẩm tú cầu... Sự đan xen hài hòa giữa sắc xanh và những khóm hoa rực rỡ tạo nên khung cảnh nên thơ, yên bình, mang đến cảm giác thư thái như một khoảng nghỉ nhỏ giữa nhịp sống bận rộn. Khác với vẻ sang chảnh trên thảm đỏ hay màn ảnh, ngoài đời Baifern lại là một cô nàng yêu thích làm vườn, thích tự tay chăm chút cho từng mảng xanh trong tổ ấm và tận hưởng niềm vui giản dị từ những ngày cây cối đơm hoa, kết trái.

Không chỉ dừng lại ở niềm đam mê làm vườn, Baifern còn mạnh tay đầu tư cho khuôn viên dinh thự bằng nhiều giống cây đẹp và có giá trị. Đặc biệt, ngay phía trước lối vào là một cây oliu cổ thụ hơn 700 năm tuổi, trở thành điểm nhấn độc đáo và đầy ấn tượng giữa không gian xanh mát. Với dáng cây cổ kính, bề thế, cây oliu như tô thêm vẻ đẹp đặc biệt cho khu vườn, đồng thời thể hiện phần nào sự chăm chút và gu lựa chọn cây cảnh của nữ diễn viên. Oliu vốn được xem là biểu tượng của bình an, hạnh phúc và sự đủ đầy, vì thế sự hiện diện của cây cổ thụ này trong tổ ấm của Baifern cũng mang một ý nghĩa đẹp, gợi cảm giác về một cuộc sống an yên, viên mãn.