Nhà Quốc hội mở cửa phục vụ Nhân dân tham quan dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 31/8, Văn phòng Quốc hội cho biết, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 , Nhà Quốc hội và trụ sở các cơ quan của Quốc hội mở cửa để tạo điều kiện thuận lợi, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho nhân dân đến tham quan tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Cụ thể, Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho Nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1.

Thời gian mở cửa từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 14h đến 16h30.

Trụ sở các cơ quan của Quốc hội (số 22 đường Hùng Vương) mở cửa cho Nhân dân giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa trong khuôn viên các sảnh và sân vườn của tòa nhà.

Thời gian mở cửa từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9. Cụ thể, ngày 31/8 và ngày 1/9: từ 8h đến 21h30. Ngày 2/9: mở cửa từ 1h đến hết ngày.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh chung, Văn phòng Quốc hội đề nghị Nhân dân nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng an ninh và bảo vệ.



