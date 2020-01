Nhã Phương và Diễm My 9X chụp ảnh áo dài trước khi bước qua tuổi 30

Còn về phía Diễm My, cô chia sẻ: "Năm 2020, My đang ấp ủ rất nhiều dự định mới, đầu tiên là bộ phim truyền hình mà My đã dành hơn 8 tháng qua để thực hiện và phải chuyển ra hẳn ngoài Hà Nội để sinh sống và làm việc. Năm 2020, chắc chắn sẽ là năm bứt phá trong sự nghiệp diễn xuất của Diễm My 9x".