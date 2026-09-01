Nhã Phương - Khả Ngân liên quan gì đến nhau?

Khả Ngân và Nhã Phương bất ngờ bị réo gọi vào những bàn tán trên MXH.

Mới đây, Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh khiến mạng xã hội xôn xao khi công khai mối quan hệ và cho biết đang cùng nhau xây dựng một gia đình. Tin vui của Khả Ngân nhanh chóng nhận được lời chúc mừng từ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz. Đáng chú ý, chuyện tình cảm này vốn được cả hai giữ khá kín trước công chúng nhưng lại không giấu với những người bạn thân thiết. Hội bạn của Khả Ngân cũng không giấu được sự phấn khích khi cuối cùng nữ diễn viên đã chính thức công khai chuyện tình cảm.

Giữa loạt lời chúc, chia sẻ của Nhã Phương đặc biệt gây chú ý. Bởi cô không chỉ là bạn thân của Khả Ngân mà còn từng có mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết với Nhan Phúc Vinh. Khả Ngân và Nhã Phương là thành viên trong cùng một hội bạn với Hoàng Oanh, Ái Phương, Mâu Thủy, Misoa, Thái Trinh, Tiến Đạt. Hai nữ diễn viên cũng có chung sở thích thể thao, đặc biệt là chạy bộ và từng nhiều lần tham gia các giải chạy cùng nhau. Gần đây nhất, Nhã Phương và Khả Ngân còn cùng xuất hiện trong một tiết mục tại sự kiện của Ái Phương.

Khả Ngân và Nhã Phương từng xuất hiện trong nhóm nhạc khuấy đảo sự kiện của Ái Phương ít ngày trước

Ngoài đời, cả hai cũng không ít lần để lộ những khoảnh khắc thân thiết khi hội ngộ tại các sự kiện hay những buổi gặp gỡ bạn bè. Khả Ngân từng xuất hiện để ủng hộ những dự án phim của Trường Giang và Nhã Phương. Nhìn chung, mối quan hệ giữa nữ diễn viên và Khả Ngân được duy trì khá gần gũi, vui vẻ. Khi Khả Ngân báo tin vui, Nhã Phương cũng lập tức gửi lời chúc rất tình cảm: “Hạnh phúc lây bé ơi, yêu em”.

Khả Ngân và Nhã Phương tham gia nhiều buổi đi chạy bộ cùng nhau

Theo những chia sẻ của Hoàng Oanh, Nhan Phúc Vinh cũng chạy bộ chung hội bạn này

Nhã Phương và Khả Ngân luôn ngồi cạnh nhau ở sự kiện

Khả Ngân từng đến ủng hộ sự kiện của vợ chồng Trường Giang

Nhã Phương chúc mừng Khả Ngân, gọi đàn em là "bé" thân thiết

Còn với Nhan Phúc Vinh, Nhã Phương từng có màn kết hợp đáng nhớ trong Ngày Ấy Mình Đã Yêu (2018). Thời điểm đó, Nhã Phương là một trong những nữ chính được chú ý nhất màn ảnh Việt. Trong Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương có nhiều phân cảnh tình cảm khiến mối quan hệ của cả hai trở thành chủ đề được bàn tán. Có thời điểm, nam diễn viên còn gây chú ý với hành động tinh tế như cởi áo khoác chăm sóc bạn diễn.

Trước những đồn đoán khi ấy, cả Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương đều lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Đại diện Nhã Phương khẳng định hai người không có quan hệ tình cảm. Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh cho biết anh và Nhã Phương là những người bạn, tri kỷ rất thân thiết, quen biết nhau từ thời còn học chung trường Sân khấu Điện ảnh. Nam diễn viên cũng từng bày tỏ sự không thoải mái khi những hiểu lầm xuất phát từ màn kết hợp trên phim bị đẩy đi quá xa.

Nhã Phương từng đóng phim với Nhan Phúc Vinh

Hiện tại, Nhan Phúc Vinh cũng đã tìm được hạnh phúc riêng và đang chuẩn bị bước vào một chặng đường mới cùng Khả Ngân. Trong khi đó, Nhã Phương cũng có cuộc hôn nhân viên mãn bên Trường Giang và 3 nhóc tỳ.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân được cả showbiz chúc mừng

Ảnh: FBNV