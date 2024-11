Những căn nhà Hà Nội, nghe giá thôi đã "giật mình thon thót". Cứ tưởng hơn 2 tỷ, ít nhất cũng phải sở hữu được một ngôi nhà rộng khoảng 30m2. Nào nhờ một căn nhà phố, giữa lòng Hà Nội chỉ vẻn vẹn 7m2 mà giá bán tới 2,18 tỷ. Nhất là khi giấy tờ pháp lý đầy đủ nên dân tình càng thêm tò mò.

Theo như Hoàng Long và Hùng Nguyễn - người làm trong lĩnh vực bất động sản, chia sẻ, căn nhà 7m2 giá hơn 2 tỷ nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Lê Thanh Nghị. Có thể thấy con ngõ khá nhỏ nhưng vẫn đủ để 2 xe máy tránh nhau, đi lại trong ngõ, căn nhà trong ngõ nhưng cũng sát mặt phố nên có vị trí khá thuận tiện.

Căn nhà 7m2 được xây 4 tầng. Tầng 1 là nhà bếp và nhà vệ sinh, có thể để vừa 2 chiếc xe máy trong nhà. Nội thất gồm tủ bếp, kệ bếp... đều có thiết kế tối giản để phù hợp với diện tích của căn nhà.

Tầng 2 và 3 là không gian sinh hoạt chung, có thể làm phòng ngủ và phòng khách tùy nhu cầu sử dụng của gia chủ. Tầng 2 và 3 đều có điều hòa đầy đủ, tuy nhiên không có nhà vệ sinh hay phòng tắm ở đây.

Lên đến tầng 4, không gian được mở rộng hơn với lan can thoáng đãng. Tuy nhiên, có thể do ngõ hơi hẹp nên lan can cũng sát với nhà đối diện. Khu vực này gia chủ có thể phơi quần áo, trồng cây... Tầng 4 có 1 nhà vệ sinh, nhưng muốn đi lại thì phải lách người khéo léo.

Độc lạ nhất là lan can của căn nhà 7m2 này lại thông với nhà hàng xóm đối diện.

Nhà vệ sinh trên tầng 4 phải lách người khéo léo mới vào trong được.

Cầu thang cũng là một chi tiết đặc biệt trong căn nhà này. Nhà được xây 4 tầng nên cầu thang là lối lên xuống duy nhất. Cầu thang được xây chắc chắn với bậc thang vuông vắn và có cả khung sắt để làm tay vịn, nhưng cũng chỉ vừa một người di chuyển, có đoạn phải khom lưng để đi lại dễ dàng hơn.

Đoạn clip ngắn của Long Hoàng và Hùng Nguyễn nhận về tới hơn 1 triệu lượt quan tâm, gây xôn xao khắp cõi mạng. Đúng là độc lạ Hà Nội, tìm đâu được căn nhà giá hơn 2 tỷ mà rộng có 7m2 lại giấy tờ đầy đủ như thế này.

- "Tôi cũng bái phục bạn sale. Bạn bản lĩnh đấy, nhà như này mà bạn cũng cho lên sóng với giá đó được".

- "Bạn sale này leo đến tầng 3 đã thấy thở dốc thế rồi. Mình sợ không gian hẹp, chắc không sống nổi ở đây".

- "Nhìn cái nhà đã thấy khó thở".

- "Nói thật chứ, phòng trọ 20m2 mà tôi còn thấy chật. Nhà này 7m2 không biết ở kiểu gì".

- "Nể từ người bán lẫn người mua căn nhà này".

- "Cái ban công kia thì chèo sang hàng xóm trong 1 nốt nhạc!".

- "Nể thật, đúng là độc lạ Hà Nội, nhà này mà cũng bán giá hơn 2 tỷ, hóng người đứng ra mua căn nhà này".

(Nguồn: @longdinhbds, @hungnguyen.land)