Điều khiến tôi buồn hơn cả là thái độ của chồng.

Tôi đang mang bầu tháng thứ 9, chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến ngày dự sinh. Thế nhưng, trong khi mọi thứ chuẩn bị đón con gần như đã xong, tôi vẫn đau đầu vì chưa biết sau sinh sẽ về đâu ở cữ. Chuyện tưởng đơn giản nhưng lại trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng tôi nhiều lần căng thẳng.

Nhà chồng tôi ở quê, cách thành phố gần 100km. Đường đi không quá khó khăn nhưng nhà lại khá xa bệnh viện, muốn đưa em bé đi khám hay tiêm chủng cũng phải di chuyển một quãng đường dài. Trong khi đó, nhà bố mẹ đẻ tôi chỉ cách nơi vợ chồng đang sống khoảng 10km. Nhà cửa rộng rãi, mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, còn em gái ruột hiện chưa đi làm, có nhiều thời gian nên có thể phụ giúp tôi chăm sóc em bé, đỡ đần bố mẹ những tháng đầu.

Tôi nghĩ đơn giản rằng sau sinh, điều quan trọng nhất là mẹ con được nghỉ ngơi, chăm sóc chu đáo và thuận tiện khi cần đi viện. Vì vậy, tôi đã dự định xin về ngoại ở cữ khoảng một tháng, sau đó khi sức khỏe ổn định sẽ đưa con về nội thăm ông bà.

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Thế nhưng mẹ chồng lại không nghĩ vậy. Bà liên tục gọi điện, nhắc đi nhắc lại rằng cháu đích tôn phải về nhà nội để ông bà chăm sóc. Bà còn nói đã chuẩn bị phòng ốc, chăn màn, quần áo cho cháu, chỉ chờ ngày con dâu đưa em bé về. Tôi giải thích nhà nội xa bệnh viện, việc tiêm chủng và chăm sóc trẻ sơ sinh sẽ bất tiện, nhưng bà gạt đi, cho rằng trước đây bà nuôi mấy đứa con vẫn khỏe mạnh, có cần bệnh viện gần đâu.

Điều khiến tôi buồn hơn cả là thái độ của chồng. Tôi cứ nghĩ anh sẽ hiểu những lo lắng của vợ, nhưng khi tôi đề cập chuyện về ngoại, anh lập tức phản đối. Anh cho rằng mẹ đã mong cháu nội từ lâu, bố mẹ anh cũng có tuổi, cần được gần cháu. Anh còn nói nhà ngoại gần thì lúc nào chẳng về được, còn đây là cháu đích tôn, không thể vừa sinh ra đã đưa về ngoại cả tháng.

Suốt thai kỳ, tôi tự mình lo liệu phần lớn mọi việc, từ khám thai, mua sắm đồ đạc đến chuẩn bị cho ngày sinh. Vậy mà đến lúc nghĩ đến chuyện ở cữ, mong muốn được ở nơi thuận tiện và có người thân chăm sóc cũng trở thành điều khó nói.

Tôi không phải không muốn ông bà nội gần cháu, càng không có ý định giành cháu về phía ngoại. Nhưng người sinh con là tôi, người phải trải qua những ngày đau đớn, kiệt sức sau sinh cũng là tôi. Chẳng lẽ ngay cả chuyện mình sẽ ở đâu trong tháng đầu tiên sau sinh, tôi cũng không có quyền được lựa chọn?