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Nhà ngoại giao Nga nói gì về sự im lặng của châu Âu trước nạn tham nhũng ở Ukraine?

Hải Yến
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Một quan chức Nga cho rằng phản ứng của châu Âu trước các bê bối tham nhũng tại Ukraine đang đặt ra nhiều câu hỏi.

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik.

Phản ứng của châu Âu trước các bê bối tham nhũng tại Ukraine cho thấy rõ chính người châu Âu cũng có liên quan, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói với TASS.

Theo ông Rodion Miroshnik, nói về sự im lặng của châu Âu, nếu phân tích những tuyên bố đánh giá của họ về các vụ bê bối tham nhũng, sẽ không tìm thấy bất kỳ tuyên bố nào ngoài các ý kiến cho rằng ít nhất Ukraine vẫn đang điều tra các vụ tham nhũng, và chúng ta chỉ có thể hoan nghênh điều đó.

Điều này cho thấy những người đang đổ những khoản tiền khổng lồ vào đó cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Ngày nay, Ukraine đang cung cấp cho họ những dịch vụ rất có giá trị, cho phép phân bổ những khoản tiền vốn ban đầu thuộc ngân sách, nhưng giờ đây có thể trở thành thu nhập liên quan đến đảng phái, thu nhập cá nhân hoặc thu nhập tham nhũng của họ.

Đó là lý do những người đang tích cực vận động ủng hộ Ukraine lại im lặng. Lẽ ra họ phải lên tiếng rằng: “Hãy nhìn xem, chúng tôi đã rót hàng chục tỷ euro từ ngân sách của mình vào đó, nhưng số tiền ấy lại bị biển thủ tại Ukraine”.

"Có lẽ tay họ cũng đã dính không ít “bùn”, phải không?”, nhà ngoại giao Nga nói.

Theo ông, ngay cả lãnh đạo các nước châu Âu cũng liên quan đến những kế hoạch tham nhũng này.

Ông Miroshnik kết luận, chính các nhà lãnh đạo này cũng là một phần trong câu chuyện đó.

Đây là lý do chúng ta chứng kiến sự im lặng từ những lãnh đạo châu Âu đang mất điểm tín nhiệm và ngày càng bị cử tri của mình phản đối vì vấn đề Ukraine, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì cầu xin, gây sức ép và đàm phán để các khoản giải ngân tiếp theo được chuyển cho Ukraine.

Theo TASS
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