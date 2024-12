Nhà máy sản xuất linh kiện máy bay Boeing 787 tại Đà Nẵng đi vào hoạt động

Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không KP Vina có tổng vốn đầu tư 20 triệu USD do Công ty KP AERO INDUSTRIES CO., LTD của Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Nhà máy chuyên sản xuất, gia công và lắp ráp các bộ phận của máy bay, gồm cửa động cơ phụ, đầu MIC, hộp cánh, cánh lượn, dàn hỗ trợ cánh tả của các dòng máy bay Boeing 787, Boeing 737 Max.

Cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất linh kiện Hàng không KP Vina

Đây là dự án thứ 2 trong lĩnh vực hàng không vũ trũ được đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng sau dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không Sunshine của Công ty trách nhiệm hữu hạn UAC Việt Nam của Hoa Kỳ làm chủ đầu tư.

Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không KP Vina là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng. Sự hiện diện của nhà máy này là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng như một trung tâm công nghệ cao, có môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và sản xuất linh kiện, đặc biệt trong ngành hàng không.

Nhà máy sản xuất linh kiện máy bay Boeing 787 tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Với kinh nghiệm và năng lực sản xuất, nhà máy này sẽ không chỉ nâng cao năng lực sản xuất linh kiện hàng không mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ, đồng thời nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động của Đà Nẵng. Nhà máy đi vào hoạt động đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo nền tảng đầu tiên cho việc hình thành tổ hợp công nghệ hàng không - vũ trụ tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.