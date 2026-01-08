Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở Moskva trên khu vực của doanh nghiệp UEC - Salyut, đơn vị thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec.

Theo thông tin sơ bộ, đám cháy bùng phát tại một trong các xưởng sản xuất, kênh Telegram "112" đưa tin.

Dựa trên những gì ghi nhận tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi thiết bị công nghệ trong một tòa nhà trên đường Budyonny.

Đám cháy được khoanh vùng trong khu vực khoảng 300 mét vuông. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được xác định.

UEC - Salyut là một trong những doanh nghiệp chủ chốt trong ngành công nghiệp hàng không Nga, chuyên sản xuất và bảo dưỡng động cơ cho máy bay chiến đấu Sukhoi và máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130.

Vụ cháy tại doanh nghiệp UEC - Salyut ở Moskva vào ngày 7 tháng 1 năm 2026.

Nhà máy này cũng tham gia vào việc phát triển động cơ thế hệ thứ năm cho máy bay chiến đấu Su-57. Vào tháng 12 năm 2025, chiếc tiêm kích tàng hình nói trên đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với động cơ mới, nhưng lại là sản phẩm được sản xuất bởi một nhà máy khác.

Cần nhấn mạnh, UEC - Salyut đã bị Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến hành động cuộc chiến của Nga đối với Ukraine, khi là một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng quan trọng.

Hiện tại do chưa rõ thiệt hại nên rất khó đánh giá xem việc giao động cơ hoặc phụ tùng nhằm đảm bảo kỹ thuật cho các chiến đấu cơ Sukhoi có bị ảnh hưởng hay không.

Bên cạnh đó cũng chưa biết đây chỉ là tai nạn đơn thuần hay một hành động phá hoại có chủ đích do Cơ quan Tình báo Ukraine thực hiện.