Nhà máy Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên có diện tích hơn 380.000 m², công suất thiết kế 120.000 xe/năm trong giai đoạn đầu. Jaecoo J5 và iCAUR V27 là hai mẫu xe đầu tiên được lựa chọn lắp ráp tại đây.

Ngày 29/11/2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất ô tô tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên. Nhà máy có diện tích hơn 380.000 m², tổng vốn đầu tư 319 triệu USD trong hai giai đoạn đầu và công suất thiết kế 120.000 xe/năm.

Omoda & Jaecoo Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất ô tô tại Khu công nghiệp Hưng Phú, Hưng Yên ngày 29/11/2026. Ảnh: O&J Việt Nam

Đây là dự án hợp tác giữa Tập đoàn GELEXIMCO và Tập đoàn Chery. Nhà máy được khởi công vào tháng 10/2025, sau hơn một năm xây dựng đã đi vào hoạt động.

Nhà máy dự kiến nâng công suất lên 200.000 xe/năm

Dự án được chia thành ba giai đoạn. Trong giai đoạn 1 và 2 (2025–2029), tổng vốn đầu tư là 319 triệu USD, công suất thiết kế đạt 120.000 xe/năm. Từ sau năm 2029, doanh nghiệp dự kiến đầu tư thêm để nâng tổng vốn lên 875 triệu USD và công suất lên 200.000 xe/năm.

Toàn cảnh nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo có diện tích hơn 380.000 m² tại Hưng Yên. Ảnh: O&J Việt Nam

Nhà máy sẽ sản xuất xe thuộc các thương hiệu OMODA, JAECOO và iCAUR, hướng đến cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. Các dòng xe năng lượng mới được xác định là nhóm sản phẩm trọng tâm.

Theo kế hoạch, dự án có thể tạo khoảng 5.000 việc làm trực tiếp và 20.000 việc làm gián tiếp. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu phát triển mạng lưới cung ứng trong nước, từng bước tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Nhà máy Omoda & Jaecoo có tổng vốn đầu tư 319 triệu USD trong hai giai đoạn đầu. Ảnh: O&J Việt Nam

Tại lễ khánh thành, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn GELEXIMCO, cho biết nhà máy là kết quả hợp tác giữa GELEXIMCO và Chery, với định hướng phát triển sản xuất ô tô tại Việt Nam và mở rộng xuất khẩu.

Jaecoo J5 và iCAUR V27 được chọn lắp ráp đầu tiên

Hai mẫu xe đầu tiên được lựa chọn lắp ráp tại nhà máy là Jaecoo J5 và iCAUR V27. Jaecoo J5 có ba tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng, hybrid SHS-H và thuần điện. Mẫu SUV này sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết và được trang bị các công nghệ hỗ trợ lái.

Dây chuyền sản xuất ô tô tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam. Ảnh: O&J Việt Nam

Trong khi đó, iCAUR V27 thuộc nhóm SUV mang phong cách địa hình, sử dụng hệ truyền động REEV. Cấu hình này kết hợp mô-tơ điện với động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát điện, nhằm mở rộng phạm vi hoạt động.

Dịp khánh thành nhà máy, iCAUR cũng công bố chương trình nhận đặt cọc trước cho hai mẫu V23 và V27, bắt đầu từ ngày 29/11/2026 và kéo dài đến trước thời điểm ra mắt chính thức. Mức đặt cọc là 10 triệu đồng, với gói ưu đãi có tổng giá trị tối đa 150 triệu đồng.

3 thương hiệu chính mà nhà máy lắp ráp xe. Ảnh: O&J Việt Nam

Trong kế hoạch tiếp theo, danh mục xe lắp ráp dự kiến có thêm iCAUR V23, iCAUR V25, Omoda O4 và Omoda C7.

Đầu tư thêm nhà máy chip bán dẫn và robot

Ngoài lĩnh vực ô tô, doanh nghiệp cho biết đang triển khai hai dự án sản xuất chip bán dẫn và robot tại Hưng Yên, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 91 triệu USD.

Nhà máy chip bán dẫn có diện tích 10,3 ha, tập trung vào lắp ráp, đóng gói và kiểm thử sản phẩm. Giai đoạn đầu có vốn đầu tư khoảng 75 triệu USD, công suất dự kiến gần 200 triệu sản phẩm/năm. Công suất này được lên kế hoạch tăng lên 2 tỷ sản phẩm/năm trong giai đoạn 2.

Nhà máy bán dẫn dự kiến sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành điện tử, công nghiệp và ô tô điện. Ảnh: O&J Việt Nam

Ở giai đoạn 3, dự án hướng tới xây dựng nhà máy sản xuất wafer 8-inch. Các sản phẩm dự kiến phục vụ ngành điện tử, công nghiệp, robot, xe năng lượng mới và máy chủ AI. Nhà máy dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng 2/2028.

Với dự án robot, nhà máy có diện tích khoảng 50.000 m², dự kiến hoạt động từ tháng 11/2027. Giai đoạn đầu có vốn đầu tư 16 triệu USD, công suất thiết kế 6.000 robot hình người và 6.000 robot bốn chân mỗi năm. Sang giai đoạn 2, công suất dự kiến tăng gấp đôi.

Các sản phẩm robot được định hướng phục vụ logistics, thương mại, giáo dục và công nghiệp.

Cùng ngày 29/11, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm. Trung tâm tập trung nghiên cứu nhu cầu người dùng, điều kiện giao thông và khí hậu tại Việt Nam, đồng thời thực hiện thử nghiệm sản phẩm, nghiên cứu nội địa hóa linh kiện và cải tiến công nghệ.

Như vậy, bên cạnh nhà máy ô tô đã đi vào hoạt động, các dự án bán dẫn và robot vẫn đang trong quá trình triển khai, với thời điểm vận hành dự kiến từ năm 2027 đến 2028. Tiến độ thực hiện và hiệu quả khai thác các dự án này sẽ quyết định quy mô hoạt động thực tế của tổ hợp tại Hưng Yên trong những năm tới.