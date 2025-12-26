Nhà máy lọc dầu Novoshakhtyn bị tấn công bằng tên lửa Storm Shadow

Kênh Telegram "Novosti Rostova i Oblasti" đã đăng tải đoạn video về đám cháy và khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công . Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu và việc sử dụng tên lửa hành trình.

Theo một nguồn tin của Nga, báo động tên lửa đã được ban bố trong khu vực vào đêm trước vụ nổ và sự xuất hiện của những cột khói.

Đồng thời trong phần bình luận, cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy khoảng 10 tiếng nổ, cũng như một tiếng vo ve kỳ lạ tương tự như tiếng động cơ phản lực của tên lửa.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu báo cáo rằng Không quân Ukraine đã thực hiện vụ tấn công thành công bằng tên lửa hành trình phóng từ máy bay Storm Shadow.

Điều đáng chú ý là Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky là một cơ sở đang hoạt động gần thành phố Novoshakhtynsk. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở miền Nam nước Nga và duy nhất ở vùng Rostov.

Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky trúng tên lửa hành trình Storm Shadow.

Nhà máy được đưa vào vận hành năm 2009 sau thời gian xây dựng từ năm 2005. Đây trở thành một trong những nhà máy lọc dầu lớn đầu tiên được xây dựng tại Liên bang Nga trong một thời gian dài.

Công suất thiết kế của nhà máy ước tính khoảng 7,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm (tương đương khoảng 112 - 115 nghìn thùng mỗi ngày), mặc dù một số nguồn khác lại đưa ra con số khoảng 5,6 - 7,5 triệu tấn mỗi năm, tùy thuộc vào ước tính.

Theo thông tin công khai, nhà máy này đã xử lý khoảng 3 triệu tấn dầu trong năm 2024, mặc dù khả năng xử lý nhiều hơn đáng kể - lên đến 7,5 triệu tấn, nhưng hoạt động hết công suất bị cản trở bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thường xuyên và các thiệt hại khác đối với thiết bị do chiến đấu gây ra.

Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky thực hiện quy trình lọc dầu phức hợp với việc sản xuất các sản phẩm dầu mỏ chính: dầu diesel, xăng động cơ (Euro-5), dầu nhiên liệu, nhiên liệu hàng hải và nhiên liệu đốt lò, cũng như các sản phẩm nhiên liệu lỏng khác.

Nhà máy sở hữu công nghệ sản xuất nhiên liệu "sạch" đạt tiêu chuẩn môi trường cao, được kết nối với các đường ống dẫn dầu chính thông qua hệ thống Transneft và các tuyến đường sắt, đảm bảo cung cấp nguyên liệu thô và vận chuyển thành phẩm bằng đường sắt - đường thủy thông qua một cảng trung chuyển trên sông Don.

Điều đáng chú ý là nhà máy này đã nhiều lần bị Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công do tầm quan trọng của nó đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.