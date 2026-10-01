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Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD đầu tiên của Việt Nam đón tin vui

Ngọc Điệp
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Trên cơ sở kết quả thử nghiệm ban đầu và nhu cầu thị trường, sản lượng White Spirit dự kiến cung ứng cho khách hàng có thể đạt khoảng 40.000 - 500.000 lít/tháng.

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Ngày 30/9, tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức xuất bán thử nghiệm 40.000 lít sản phẩm White Spirit (Dung môi trắng) cho Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới.

Trước đó, BSR đã gửi mẫu White Spirit đến Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới và một số đơn vị khác để thử nghiệm. Sau khi đánh giá mẫu, Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới đề xuất phối hợp với BSR triển khai thử nghiệm sản phẩm trong hệ thống của mình nhằm đánh giá khả năng ứng dụng, chất lượng sản phẩm và phản hồi của thị trường.

Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để xem xét mở rộng thị trường ra ngoài hệ thống và tăng nhu cầu sử dụng trong thời gian tới. Theo kế hoạch, nhu cầu phục vụ thử nghiệm từ tháng 9 đến tháng 12/2026 dự kiến khoảng 40.000 - 250.000 lít/tháng.

Trong bối cảnh nhu cầu thị trường đối với Jet A-1 có sự biến động theo nhu cầu vận tải hàng không, việc nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm có cùng phân đoạn lọc dầu với Jet A-1 giúp BSR có thêm phương án sử dụng và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm ban đầu và nhu cầu thị trường, sản lượng White Spirit dự kiến cung ứng cho khách hàng có thể đạt khoảng 40.000 - 500.000 lít/tháng. BSR sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án sản xuất, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm và phát triển khách hàng nhằm từng bước hình thành kênh tiêu thụ ổn định cho sản phẩm mới.

Về phương án kinh doanh, BSR đã giao cho Chi nhánh BSR tại Hà Nội tiếp tục tìm kiếm khách hàng, phối hợp thử nghiệm và phát triển hệ thống phân phối White Spirit. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh của BSR.

White Spirit là sản phẩm dung môi được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp sơn, làm sạch và tẩy rửa dầu mỡ, một số ứng dụng liên quan đến nhiên liệu, chất khử trùng và các lĩnh vực công nghiệp khác. Việc BSR nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm tiêu thụ sản phẩm này mở ra thêm hướng khai thác giá trị từ nguồn nguyên liệu và năng lực chế biến hiện có của NMLD Dung Quất.

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam là doanh nghiệp sở hữu nhà máy lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam - có mức đầu tư 3 tỷ USD tại Quảng Ngãi. Với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm (148.000 thùng/ngày), nhà máy lọc dầu Dung Quất đang gánh vác khoảng 30% nhu cầu xăng dầu nội địa.

Tags

BSR

Dung Quất

lọc dầu

Quảng Ngãi

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