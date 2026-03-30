Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam dự kiến sản lượng kỷ lục

Ngày 28/3, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR) về đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn mới.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng mong muốn, qua buổi làm việc để nắm bắt rõ hơn về tình hình sản xuất của BSR trong giai đoạn mới.

Công tác vận hành nhà máy cần bảo đảm an toàn, ổn định, góp phần giữ vững nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong thời gian tới.﻿

Tại buổi làm việc, lãnh đạo BSR cho biết, nhà máy đang vận hành ổn định với công suất cao. Công suất vận hành quy đổi trung bình đạt khoảng 123,5%, trong đó phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) đạt 118,4%, phân xưởng RFCC đạt 109% và hoạt động phối trộn khoảng 2%.

Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất - Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn.

BSR đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và nguyên liệu trung gian để duy trì hoạt động liên tục của nhà máy và các phân xưởng công nghệ. Công suất vận hành CDU và công suất quy đổi trung bình của nhà máy tương ứng khoảng 120% và 123,5% công suất thiết kế.﻿

Cơ cấu sản phẩm của nhà máy cũng được tối ưu theo nhu cầu thị trường, trong đó tăng tối đa sản lượng Jet A1 và dầu DO. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác trong chuỗi liên kết nhằm gia tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường.



BSR triển khai thuê gia công tại Nhà máy Condensate Phú Mỹ, đồng thời mua các cấu tử có chỉ số RON cao như E100, Reformate, phụ gia tăng RON để phối trộn tại nhà máy và bên ngoài. Việc này giúp tăng tối đa sản lượng xăng cung cấp ra thị trường, ước khoảng 38,5 nghìn m³, đặc biệt trong giai đoạn thị trường khan hiếm nguồn cung.



Về kế hoạch sản xuất, trong quý II/2026, BSR dự kiến tiếp tục vận hành nhà máy an toàn, ổn định và liên tục với công suất quy đổi khoảng 123%, tương đương tổng sản lượng sản phẩm trên 2,0 triệu tấn.



Trong cả năm 2026, BSR phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị, sản xuất và cung ứng ra thị trường khoảng 8,3 triệu tấn sản phẩm, so với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn/năm, tương đương tăng gần 28%. Đây cũng là mức sản lượng kỷ lục kể từ khi nhà máy được đưa vào vận hành.﻿