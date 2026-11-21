Không chỉ là cứ điểm sản xuất lớn nhất toàn cầu của LG Innotek, cơ sở tại Hải Phòng còn ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội so với hàng loạt công ty con ở nước ngoài.

Theo báo cáo quý III/2026 được LG Innotek (Hàn Quốc) công bố ngày 12/11, Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng ghi nhận doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 4.978 tỷ won, tương đương gần 93.000 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận ròng đạt gần 171 tỷ won, tương đương khoảng 3.200 tỷ đồng, tăng 26,5%. Như vậy, bình quân mỗi tháng, công ty này thu về hơn 10.000 tỷ đồng doanh thu và khoảng 350 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của LG Innotek Việt Nam Hải Phòng đạt hơn 2.760 tỷ won, tương đương khoảng 51.600 tỷ đồng, với vốn chủ sở hữu gần 1.500 tỷ won, tương đương khoảng 28.000 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính Q3.26 LG LG Innotek

Kết quả kinh doanh tại Hải Phòng vượt xa nhiều công ty con khác trong hệ thống LG Innotek trên toàn cầu. Cụ thể, LG Innotek Yantai tại Trung Quốc ghi nhận doanh thu gần 300 tỷ won, tương đương khoảng 5.600 tỷ đồng và lợi nhuận ròng khoảng 6 tỷ won, tương đương hơn 110 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính Q3.26 LG LG Innotek

Công ty con tại Mexico đạt doanh thu gần 306 tỷ won, tương đương khoảng 5.700 tỷ đồng, nhưng báo lỗ ròng 7,8 tỷ won, tương đương khoảng 146 tỷ đồng.

Tại châu Âu, LG Innotek Poland ghi nhận doanh thu hơn 169 tỷ won, tương đương khoảng 3.160 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 9,1 tỷ won, tương đương khoảng 170 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty con tại Indonesia đạt doanh thu hơn 103 tỷ won, tương đương khoảng 1.930 tỷ đồng và lợi nhuận 4,6 tỷ won, tương đương khoảng 86 tỷ đồng.

Như vậy, doanh thu của LG Innotek Việt Nam Hải Phòng gấp khoảng 16,6 lần công ty con tại Trung Quốc, 16,3 lần tại Mexico và hơn 29 lần tại Ba Lan. Pháp nhân tại Việt Nam cũng dẫn đầu về doanh thu, lợi nhuận ròng và tổng tài sản trong số 11 công ty con được LG Innotek hợp nhất.

Nguồn: Báo cáo tài chính Q3.26 LG LG Innotek

LG Innotek – Gã khổng lồ linh kiện Hàn Quốc thu hơn 326.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Về công ty mẹ, LG Innotek được thành lập năm 1976, hiện là một trong những nhà sản xuất linh kiện điện tử và vật liệu công nghệ cao lớn của Hàn Quốc. Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) từ năm 2008, với cổ đông lớn nhất là LG Electronics, nắm giữ 40,8% vốn.

LG Innotek hoạt động trong ba lĩnh vực chính gồm giải pháp quang học, chất nền bán dẫn và linh kiện ô tô. Công ty có mạng lưới sản xuất tại Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Mexico, Ba Lan và Indonesia.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, LG Innotek ghi nhận doanh thu hợp nhất 17.429 tỷ won, tương đương khoảng 326.000 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động đạt 635,9 tỷ won, tương đương gần 11.900 tỷ đồng, còn lợi nhuận ròng đạt khoảng 494 tỷ won, tương đương hơn 9.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mảng giải pháp quang học, chủ yếu là mô-đun camera, mang về 14.533 tỷ won, tương đương khoảng 272.000 tỷ đồng, chiếm 83,4% tổng doanh thu. Theo ước tính của LG Innotek, công ty đang nắm giữ 35,8% thị phần mô-đun camera dành cho thiết bị di động trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, LG Innotek bắt đầu đầu tư vào Hải Phòng từ năm 2016 và đưa nhà máy sản xuất mô-đun camera vào hoạt động hàng loạt từ năm 2017.

Theo thông tin LG Innotek công bố nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 10/2026, cơ sở Hải Phòng đã trở thành trung tâm sản xuất lớn nhất toàn cầu của công ty, với tổng diện tích sàn nhà xưởng khoảng 242.600 m² và 6.500 lao động.

Từ khoản đầu tư ban đầu 550 triệu USD, tương đương khoảng 14.300 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư lũy kế tại Việt Nam đã đạt khoảng 1,9 tỷ USD, tương đương gần 50.000 tỷ đồng. Trong một thập kỷ, cơ sở này ghi nhận doanh thu tích lũy khoảng 25 tỷ USD, tương đương khoảng 650.000 tỷ đồng.

LG Innotek tiếp tục mở rộng hoạt động tại Hải Phòng với dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn trị giá khoảng 1 tỷ USD, tương đương khoảng 26.000 tỷ đồng, tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (DEEP C 2A).

Dự án có diện tích gần 32,4 ha, dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt trong quý III/2028. Đây là bước mở rộng đáng chú ý của LG Innotek từ hoạt động sản xuất mô-đun camera sang lĩnh vực chất nền bán dẫn công nghệ cao tại Việt Nam.