Từng chế tạo những chiếc cẩu bốc container cao 93 m, nặng hơn 1.700 tấn và xuất thiết bị đi 39 quốc gia, tổ hợp công nghiệp nặng rộng hơn 100 ha ở Dung Quất đã đổi chủ. Tân chủ nhân là HD Hyundai, tập đoàn đóng tàu lớn nhất Hàn Quốc, với giá 290 tỷ won, tương đương khoảng 207 triệu USD.

Cuối tháng 11/2020, tại cảng chuyên dùng của Công ty Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) ở Khu kinh tế Dung Quất, hai chiếc cẩu khổng lồ cuối cùng trong lô 6 chiếc được kéo lên tàu để vượt biển vào cảng Gemalink (Cái Mép – Thị Vải). Mỗi chiếc cao khoảng 93 m, dài 150 m, rộng 27 m và nặng hơn 1.700 tấn. Riêng khâu đưa cẩu lên tàu và gia cố đã mất 3 ngày.

Đơn hàng cho Gemadept và CMA CGM được ký ngày 17/5/2019, tổng khối lượng hơn 10.200 tấn thép, hoàn thành sau hơn 14 tháng sản xuất. Theo ông Yoon Young Sang, Trưởng bộ phận Lắp dựng cẩu của Doosan Vina khi đó, cần cẩu có thể vươn ra biển tới 70 m và nhấc cùng lúc hai container 20 feet. Ngoài container, cẩu còn bốc được hàng rời và hàng dự án nặng 65 tấn và 85 tấn, phục vụ tàu mẹ trọng tải tới 200.000 DWT. Khi cả 6 chiếc vận hành, giai đoạn 1 của cảng Gemalink đạt năng lực hơn 1,5 triệu TEU mỗi năm.

Sáu năm sau, nhà máy làm ra những chiếc cẩu đó đã mang tên mới: HD Hyundai Eco Vina.

'Lò rèn' siêu thiết bị xuất đi 39 nước

Doosan Vina nhận giấy chứng nhận đầu tư ngày 20/11/2006, được phép vận hành tổ hợp công nghiệp nặng tại Dung Quất trong 70 năm. Dự án vốn 300 triệu USD khởi công tháng 2/2007 và khánh thành ngày 15/5/2009, chỉ 27 tháng sau. Toàn bộ khu phức hợp rộng hơn 101 ha, trong đó khoảng 83,3 ha là nhà xưởng, 11,65 ha là cảng chuyên dùng và khoảng 2,4 ha mặt nước trước bến. Cảng riêng này là điều kiện để những khối thiết bị nặng hàng trăm, hàng nghìn tấn có thể đi thẳng từ xưởng xuống tàu.

Từ năm 2009, nhà máy sản xuất và xuất khẩu lò hơi nhiệt điện, nhà máy khử mặn, cẩu cảng và module nhà máy LNG "made in Vietnam" tới 39 quốc gia. Danh sách sản phẩm đã rời cảng Dung Quất gồm nhiều khối thiết bị cỡ lớn. Một bộ thu hồi nhiệt thải (HRSG) nặng 2.100 tấn được chở tới nhà máy điện chu trình hỗn hợp Salem Harbor ở bang Massachusetts (Mỹ), giúp nâng công suất nhà máy thêm tới 30%. Một đơn hàng HRSG khác gồm hai tổ máy nặng tổng cộng 4.200 tấn, do 179 công nhân lành nghề chế tạo trong 5 tháng. Module lớn nhất của đơn hàng này dài 30 m, rộng 4,4 m và cao 6 m.

Với mảng dầu khí và hóa dầu, Doosan Vina từng xuất 12 module nặng tổng cộng 1.746 tấn cho nhà máy lọc dầu Ruwais (UAE) và 1.200 tấn module sang Singapore. Tháng 3/2024, nhà máy gửi lô 9 module kết cấu thép nặng 1.900 tấn sang Tổ hợp polyme Golden Triangle ở bang Texas (Mỹ), thuộc hợp đồng 18 module tổng trọng lượng 4.589 tấn. Đây là lần đầu doanh nghiệp thắng thầu cung cấp module cho thị trường Mỹ.

Ngoài 6 cẩu RMQC cho Gemalink, đầu năm 2022 Doosan Vina tiếp tục bàn giao cho cảng này hai cẩu bờ STS loại Super Post Panamax. Năm 2020, khi làm lô cẩu Gemalink, Doosan Vina có khoảng 2.000 công nhân Việt Nam.

Gã khổng lồ đóng tàu Hàn Quốc chi 290 tỷ won

Ngày 20/8/2025, HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE), công ty mẹ trung gian nắm mảng đóng tàu của tập đoàn HD Hyundai, ký hợp đồng mua toàn bộ cổ phần Doosan Vina từ Doosan Enerbility với giá khoảng 290 tỷ won. Ngày 19/12/2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý Việt Nam, HD KSOE công bố đã hoàn tất mọi thủ tục. Doosan Vina đổi tên thành Công ty TNHH HD Hyundai Eco Vina, nhà đầu tư mới là HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd. đăng ký tại Singapore. Tháng 2/2026, doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư cho dự án trên diện tích 101,6 ha với tổng vốn 335 triệu USD.

Theo HD KSOE, tập đoàn sẽ giữ nguyên các mảng kinh doanh hiện có, đồng thời biến nhà máy thành cơ sở sản xuất bồn hàng độc lập và trung tâm của mảng cẩu cảng tại châu Á. Bồn hàng độc lập là thiết bị then chốt trên các tàu chạy bằng LNG, tàu chở khí hóa lỏng LPG, tàu chở amoniac và tàu chở CO2 hóa lỏng. HD KSOE cho biết nhu cầu đối với loại thiết bị này tăng đều do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) liên tục siết quy định về môi trường.

Về nhân sự, ông Seunghyun Choi, Tổng Giám đốc điều hành HD Hyundai Eco Vina, cho biết công ty dự kiến tuyển thêm khoảng 1.500 lao động, bên cạnh khoảng 1.400 nhân sự được chuyển giao từ Doosan Vina. Doanh nghiệp cũng đã đề nghị tỉnh Quảng Ngãi xem xét cấp thêm đất để mở rộng quy mô và đa dạng hóa ngành nghề, đặc biệt là đóng tàu biển thân thiện môi trường.

Mảnh ghép mới trong chuỗi đóng tàu của HD Hyundai tại Việt Nam

HD Hyundai Eco Vina không phải cơ sở đầu tiên của HD Hyundai tại Việt Nam. Tại Khánh Hòa, liên doanh HD Hyundai Vietnam Shipbuilding (HVS) đã hoạt động từ năm 1996 và hiện là xưởng đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á, với hai ụ khô và tuyến bến dài 1,5 km trên diện tích khoảng 1 triệu m². Theo số liệu của Clarksons Research, năm 2025 Việt Nam bàn giao 877.576 GT tàu, chiếm khoảng 1,1% tổng sản lượng toàn cầu. Riêng HVS bàn giao 710.369 GT, tương đương khoảng 80% sản lượng cả nước. HVS còn đặt kế hoạch đầu tư 100 triệu USD mở rộng ụ, bến và xưởng, nâng công suất từ 15 lên 23 tàu mỗi năm vào năm 2030.

Với thương vụ Dung Quất, HD Hyundai có thêm một cơ sở có sẵn cảng riêng và đội ngũ đã quen chế tạo thiết bị siêu trường, siêu trọng để sản xuất cấu kiện cho dòng tàu thân thiện môi trường, mảng mà tập đoàn đang nhận nhiều đơn hàng. Đầu năm 2025, CMA CGM, hãng tàu có cẩu từng được chế tạo tại Dung Quất cho cảng Gemalink, đã đặt HD Hyundai Heavy Industries đóng 12 tàu container 18.000 TEU chạy nhiên liệu kép LNG.

Về phía Doosan Enerbility, việc bán nhà máy không đồng nghĩa với rời thị trường Việt Nam. Tháng 10/2026, tập đoàn này ký hợp đồng trị giá 840 tỷ won cho nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp Ô Môn 3, sau dự án Ô Môn 4 năm trước. Đây là lần đầu tuổi bìn hơi của Doosan Enerbility được dùng cho một nhà máy điện khí tại Việt Nam.

Còn tại Dung Quất, bến cảng từng tiễn những chiếc cẩu cao 93 m ra khơi nay sẽ trở thành nơi xuất đi những bồn chứa khí hóa lỏng cho đội tàu xanh của HD Hyundai.