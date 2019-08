Nhà máy In tiền Quốc gia giải thích sau thông tin lỗ 11,2 tỉ đồng

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Nhà máy In tiền Quốc gia Việt Nam cho thấy, đơn vị này có doanh thu hơn 900 tỉ đồng. Nhưng giá vốn để sản xuất ra tiền quá cao, chiếm đến 886 tỉ đồng, nên chỉ tạo ra khoản lợi nhuận gộp nhỏ bé 20 tỉ đồng.

Khoản lợi nhuận này sau khi trừ đi các chi phí tài chính, bán hàng, đơn vị này lỗ ròng sau thuế lên đến con số 11,2 tỉ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 18/8, Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông tin chính thức giải thích cụ thể.

Theo đại diện Nhà máy In tiền Quốc gia, đơn vị là Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh duy nhất hiện nay là in, đúc tiền.

Nhà máy là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và Bộ Tài chính, NHNN không giao chỉ tiêu lợi nhuận đối với Nhà máy.



Về số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của Nhà máy, đại diện Nhà máy nêu rõ, việc này hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chính sách tiền tệ và theo đúng kế hoạch do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

"Là đơn vị sản xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, Nhà máy thực hiện cơ chế quyết toán giá với Nhà nước. Theo đó, toàn bộ các chi phí sản xuất có liên quan được tập hợp, trình Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính duyệt quyết toán giá sau khi kết thúc năm tài chính.

Do đó, kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy", đại diện Nhà máy nêu rõ.

Đồng thời, đại diện Nhà máy nhấn mạnh, thực tế, Nhà máy vẫn đang hoạt động ổn định, theo đúng mục tiêu, kế hoạch giao nộp sản phẩm được NHNN giao.

Những năm gần đây, Nhà máy luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất được giao và đều được xếp loại A.