Nhà máy điện Mặt Trời khổng lồ trên sa mạc

Nhà máy được xây dựng cách thủ đô Santiago 1.400 km về phía Bắc, trên diện tích 435 ha - tương đương 370 sân bóng đá. Đây được coi là nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất Chile tính đến thời điểm hiện tại.



Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Năng lượng Chile Diego Pardow khẳng định dự án quang điện CEME1 là một bước tiến gần hơn tới cam kết loại bỏ hoàn toàn các nhà máy điện phát thải CO 2 khỏi hệ thống điện quốc gia và trung hòa carbon vào năm 2050.



(Ảnh: AFP)

Với công suất lắp đặt 480 megawatt, dự án tạo ra lượng điện năng đáp ứng nhu cầu của 500.000 hộ gia đình và giúp giảm khoảng gần 1 triệu tấn CO 2 phát thải vào khí quyển mỗi năm. Theo AME, CEME1 có “tiêu chuẩn môi trường cao và công nghệ hiện đại”. Các tấm pin có cấu trúc cố định theo trục Đông - Tây, giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn so với các nhà máy quang điện tiêu chuẩn. Ngoài ra, CEME1 tiêu thụ ít hơn 80% lượng nước tiêu thụ so với các nhà máy điện Mặt Trời khác.

Hiện tại, trong Hệ thống điện quốc gia (SEN) của Chile, khoảng 27,7% điện năng được tạo ra từ năng lượng Mặt Trời, 13,6% từ năng lượng gió và 22% từ thủy điện. Các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu truyền thống như dầu khí hay than cung cấp 34,7%.