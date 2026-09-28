Nhà máy Cơ khí Quang học Azov liên quan ít nhất 7 chương trình tên lửa của Nga

Nhà máy Cơ khí Quang học Azov mới đây đã trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa Ukraine, sau khi Ukraine nhận ra một số bí mật được che giấu.

Các nhà điều tra phát hiện Nhà máy Cơ khí Quang học Azov (AOMZ), nơi Lực lượng vũ trang Ukraine phóng tên lửa tấn công vào đêm 26/9, chuyên sản xuất các linh kiện, đặc biệt là cho tên lửa hành trình Kh-101 và tên lửa đạn đạo Oreshnik.

Thông tin này được Công ty tình báo tư nhân Dallas Analytics đưa ra. Các tài liệu mà họ thu được bao gồm thư từ nội bộ, dữ liệu hợp đồng chính phủ và lịch trình hợp tác sản xuất của Công ty Cổ phần Nhà máy Cơ khí Quang học Azov.

Những tài liệu bao gồm giai đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2025 và chứa các biểu mẫu từ 4 doanh nghiệp: Chính AOMZ; Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật (KTRV) - đơn vị sở hữu nhà máy và phát triển hầu hết các loại tên lửa chiến thuật của Nga; Nhà máy Phát triển Michurinsk và Cục Thiết kế Kurganpribor.

Theo các tài liệu nội bộ của công ty, nhà máy này là một phần của chuỗi sản xuất thuộc ít nhất 7 chương trình tên lửa của Nga.

Các nhà nghiên cứu đã xác định sự tham gia của AOMZ trong việc sản xuất tên lửa chống radar Kh-31P, tên lửa không đối không tầm ngắn R-74 và tầm xa R-37M, tên lửa hành trình Kh-101, Kh-35U, Kh-59/Kh-69 và tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Nguồn cung cấp linh kiện cho tên lửa R-74 từ các tài liệu bị rò rỉ của doanh nghiệp Nga.

Đối với tên lửa hành trình Kh-101, AOMZ sản xuất hệ thống Lidar (đo khoảng cách và vẽ bản đồ 3D) Otblesk và bộ điều khiển tự động hóa chuyến bay.

Hệ thống lidar giúp tên lửa xác định vị trí trong điều kiện bị vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường vệ tinh, còn bộ điều khiển tự động hóa quản lý hoạt động của các tổ hợp.

Theo Dallas Analytics, hiện Nga không có nhà cung cấp nào khác chế tạo các linh kiện này.

AOMZ còn sản xuất các cụm điều khiển tự động cho tên lửa chống hạm Kh-35U và tên lửa hàng không chiến thuật Kh-59/Kh-69. Tài liệu nội bộ cũng chỉ rõ sự tham gia của nhà máy trong chuỗi sản xuất hệ thống dẫn đường cho tên lửa đạn đạo Oreshnik.

Đối với tên lửa tầm xa R-37M, AOMZ phải cung cấp các bộ chuyển mạch, bộ nguồn và bộ kích hoạt pin, bó dây cáp, bảng mạch lắp ráp và thân vỏ.

Vào tháng 3/2025, có thông tin Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga yêu cầu tăng cường cung cấp các sản phẩm có chứa linh kiện của nhà máy bắt đầu từ năm 2026. AOMZ được cho 72 giờ để trả lời liệu họ có thể cung cấp 500 bộ linh kiện điện tử và 1.000 thân vỏ mỗi năm bắt đầu từ năm 2026 hay không.

Ngoài ra, dữ liệu còn cho thấy công việc của nhà máy này trong việc phát triển đầu dò hồng ngoại Carthagen-760 cho tên lửa tầm ngắn R-74 đầy triển vọng, được phát triển bởi cục thiết kế Vympel để trang bị cho máy bay chiến đấu Su-57.

Theo Dallas Analytics, Nhà máy Cơ khí Quang học Azov cũng sản xuất đầu dò cho tên lửa chống radar Kh-31P. Doanh nghiệp này cũng có liên quan đến đầu dò laser 65SNL dành cho tên lửa không đối đất tầm ngắn Kh-38ML và đầu đạn 27NM-G dành cho bom dẫn đường KAB-250L.