Tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn Samsung tiếp tục tin tưởng và mở rộng đầu tư vào Việt Nam; hy vọng Tập đoàn tiếp tục đầu tư lớn hơn nữa, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành cứ điểm toàn cầu của Samsung.



Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, trong đó có Tập đoàn Samsung làm ăn thuận lợi tại Việt Nam với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện".

Thủ tướng bày tỏ mong muốn sớm có người Việt Nam tham gia ban lãnh đạo của Tổ hợp Samsung; đồng thời ngày càng có nhiều người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc sinh sống, làm ăn ở Việt Nam. Thủ tướng cũng nhấn mạnh sự tương đồng về văn hoá, lịch sử, con người; giao lưu nhân dân ngày càng được đẩy mạnh… là điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Hàn Quốc.

Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chia sẻ với những thiệt hại, mất mát mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu do thiên tai, bão lũ vừa qua; cho biết Samsung vừa qua đã tích cực ủng hộ nhằm góp phần chung tay cùng nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông nêu rõ, nhờ sự quan tâm của Chính phủ , Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Tổ hợp Samsung đã đạt được những kết quả sản xuất, kinh doanh hết sức tích cực.

Về các dự án đầu tư mở rộng của Samsung, Tập đoàn đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên để sớm triển khai; cho biết Samsung tiếp tục đầu tư dự án sản xuất màn hình và các linh kiện điện tử tại nhà máy Samsung Display Việt Nam (SDV) với tổng vốn đầu tư đăng ký dự án 1,8 tỷ USD tại Khu công nghiệp Yên Phong.

Lần đầu tư này, ngoài sản phẩm OLED dành cho điện thoại di động hiện đang sản xuất, Samsung sẽ triển khai dây chuyền sản xuất sản phẩm OLED dành cho thiết bị IT, ô tô. Đặc biệt, sản phẩm OLED dành cho thiết bị IT, ô tô được dự đoán là mặt hàng sẽ chiếm khoảng 30% thị phần toàn cầu trong 5 năm tới. Do đó, doanh thu của nhà máy Samsung Display Việt Nam dự kiến là 17 tỷ USD trong năm nay được kỳ vọng sẽ tăng khoảng gấp đôi sau 5 năm.