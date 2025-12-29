Nhà mạng viễn thông trở thành "đại sứ đặc biệt" trên đất Chùa Tháp

Cú lội ngược dòng của Viettel trên đất nước Chùa Tháp

Khi Viettel chính thức khai trương dịch vụ với thương hiệu Metfone vào tháng 2/2009, thị trường viễn thông Campuchia đã có sự hiện diện của 7 nhà mạng khác. Đặc biệt, Mobitel khi ấy nắm giữ hơn 50% thị phần. Tuy nhiên, Metfone đã làm nên điều chưa từng có trong lịch sử ngành viễn thông thế giới: Chỉ sau 2 năm (đến tháng 3/2011), nhà mạng này đã vươn lên vị trí số 1 về thị phần.

Suốt 17 năm qua, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt và biến động của thị trường, Metfone vẫn vững vàng ở ngôi vương. Đến nay, họ nắm giữ hơn 45% thị phần di động với 10,2 triệu thuê bao và chiếm lĩnh 57% thị phần cố định băng rộng.

Metfone luôn là sự lựa chọn số 1 của người dân Campuchia khi sử dụng mạng di động.

Thành công nhanh chóng và mạnh mẽ của Metfone tại Campuchia đã đặt viên gạch nền móng quan trọng cho niềm tin chiến lược để Viettel đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. Công thức thành công với “hạ tầng đi trước kinh doanh đi sau” và chiến lược “lấy nông thôn vây thành thị” đã chứng minh thành công trên thị trường quốc tế chứ không chỉ Việt Nam.

Viettel hiểu rằng nếu có chiến lược đúng đắn và tinh thần quyết liệt của người lính, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể thắng các tập đoàn đa quốc gia.

Ông Cao Mạnh Đức, CEO Metfone chia sẻ thêm: “ M ỗi cán bộ nhân viên của Metfone đều đóng góp cho cả 2 đất nước, điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng làm được ”.

Cầu nối ngoại giao kinh tế

Không chỉ là một dự án kinh doanh thông thường, Metfone đóng vai trò ngoại giao kinh tế giữa 2 quốc gia rõ nét.Trong gần 20 năm đầu tư tại Campuchia, không giống như nhà mạng khác chỉ tập trung vào đô thị đông dân, Metfone kiên trì phủ sóng tới những “vùng trắng” - biên giới, nông thôn, hải đảo, nơi điều kiện địa lý khắc nghiệt và hiệu quả thương mại không hấp dẫn.

Đã có hơn 500 trạm phát sóng được xây dựng tại những nơi "chỉ có sóng Metfone", đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho người dân nơi đây. Những trạm phát sóng ấy đã trở thành “lá chắn” thông tin, góp phần đảm bảo an ninh, ổn định xã hội và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Thêm vào đó, Metfone đã góp phần quan trọng đưa mật độ điện thoại di động của quốc gia này từ 29% lên 120% và hoàn thành sứ mệnh đưa viễn thông, CNTT đến với 97% dân số Campuchia. Công ty được lãnh đạo hai nước đánh giá là cầu nối hữu nghị, ngoại giao, góp phần thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong kỳ Bầu cử Quốc hội khóa VII (tháng 7/2023), Metfone là đơn vị duy nhất đảm bảo hạ tầng thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ đắc lực cho sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Quân đội nước bạn. Một sự kiện khác là tại SEA Games 32 (tháng 5/2023) – lần đầu tiên Campuchia đăng cai đại hội thể thao khu vực. Metfone là đơn vị duy nhất cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông và công nghệ cho sự kiện này.

Năm 2017, việc triển khai gói cước Đông Dương ở Campuchia đã xoá bỏ được cước roaming giữa 3 nước Campuchia, Việt Nam, Lào. Gói cước này đã làm giá cuộc gọi giảm 13 lần, SMS giảm 10 lần và tạo nên một hiệu ứng đặc biệt: liên lạc xuyên biên giới như trong nước, tăng giao thương, tác động sang cả hạ tầng số.

Thống tướng Tea Seyha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đánh giá, Metfone mang đến niềm tự hào dân tộc và góp phần nâng cao vị thế Campuchia trong khu vực và trên thế giới trên lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội tại Campuchia.

Từ Telco sang Techco và sứ mệnh phụng sự

Không ngủ quên trên chiến thắng của dịch vụ viễn thông truyền thống, Metfone đang dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số quốc gia tại Campuchia. Họ là đối tác tin cậy được Chính phủ Hoàng gia giao trọng trách thực hiện các dự án trọng điểm.

Từ một nhà mạng di động, Metfone đã chuyển mình thành một công ty công nghệ (Techco) với hệ sinh thái số toàn diện từ tài chính (eMoney), giải trí (CamID) đến các giải pháp Chính phủ điện tử.

Hồi đầu tháng 12, Campuchia chính thức công bố kế hoạch triển khai mạng 5G, dự kiến dịch vụ sẽ bắt đầu từ năm 2026. Hành trình chuyển dịch từ Telco sang Techco của Metfone tại đất nước Chùa Tháp tiếp tục thể hiện qua hai mảnh ghép chiến lược: TV360 và Metfone Express.

Nếu TV360 là cú hích đưa trải nghiệm giải trí số đa nền tảng đến từng ngõ ngách, xóa nhòa khoảng cách tiếp cận thông tin, thì Metfone Express lại tận dụng chính mạng lưới trạm phát sóng rộng khắp để trở thành “huyết mạch” logistics, khơi thông dòng chảy hàng hóa cho thương mại điện tử.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Metfone – đại diện là Tổng giám đốc Cao Mạnh Đức, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng dữ liệu và hạ tầng vận chuyển này minh chứng Metfone không chỉ cung cấp sóng điện thoại, mà đang kiến tạo nền tảng cốt lõi cho một xã hội Campuchia số hóa toàn diện.

“Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia, Metfone không chỉ mang đến công nghệ, mà còn là cầu nối của tình hữu nghị. Trong suốt hành trình này, chúng tôi luôn giữ vững cam kết: phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho cả 2 đất nước, để mỗi kết nối không chỉ là tín hiệu, mà còn là sự gắn kết giữa con người” – Ông Cao Mạnh Đức, CEO Metfone khẳng định.

Trước đó, trong giáo dục, hệ thống quản lý trường học SIS của Metfone đã tiếp cận hơn 600.000 giáo viên và học sinh, cùng với đó là dự án Internet trường học phủ sóng tới 1.400 điểm trường. Trong y tế, các hệ thống Telehealth và quản lý tiêm chủng đã phát huy tác dụng to lớn, đặc biệt trong giai đoạn chống dịch Covid-19.

Kể từ khi đến đất nước Chùa Tháp, Metfone đã đóng góp gần 120 triệu USD dành cho an sinh xã hội, hàng chục nghìn ca hỗ trợ y tế, cứu trợ thiên tai, tạo việc cho gần 50.000 lao động người sở tại, chuyển giao tri thức, giúp người lao động địa phương làm chủ công nghệ và tương lai của chính mình.

Danh hiệu Anh hùng Lao động mới được trao cho Metfone tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chính là một phần thưởng cho tinh thần phụng sự ấy.