Nhà mạng quảng cáo tốc độ 5G có thể nhanh gấp 10 lần, người dùng phán ngược: "Chậm hơn 4G thì có"

5G có như nhà mạng quảng cáo?

Mạng 5G được kỳ vọng mang đến một sự thay đổi rõ rệt trong trải nghiệm của người dùng khi truy cập internet tốc độ cao từ thiết bị di động. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại khiến khá nhiều người dùng tỏ ra thất vọng.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của 5G so với 4G chính là tốc độ. Trong điều kiện lý thuyết, mạng 5G có thể đạt tốc độ lên tới 10 Gbps, gấp 100 lần so với 4G. Còn trong điều kiện thực tế, người dùng có thể trải nghiệm tốc độ 1Gbps, gấp khoảng 10 lần so với mạng 4G hiện nay.

Điều này đồng nghĩa với việc tải xuống các tập tin, xem video chất lượng 4K, hoặc thậm chí chơi game trực tuyến và livestream sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Những ứng dụng mới như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và các dịch vụ yêu cầu độ trễ thấp cũng sẽ hoạt động hiệu quả hơn trên nền tảng 5G.

Theo công bố của Viettel tại sự kiện khai trương dịch vụ 5G thương mại đầu tiên (15-10), mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700 Mbps - 1 Gbps, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0.

Tuy nhiên, ghi nhận trên báo chí và các kênh truyền thông cũng như các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dùng cho biết tốc độ 5G nhiều lúc chỉ bằng hoặc thua cả mạng 4G.

Báo Người lao động đăng tải, tại khu vực phường tại một khu vực thuộc TP Thủ Đức, TP HCM, đo mạng 5G qua ứng dụng Speed Test, một người dùng cho hay tốc độ chiều tải xuống cũng chỉ nhấp nhỉnh 70 Mbps, chiều tải lên chỉ hơn 30 Mbps, có khi rớt xuống 25 - 28 Mbps. Tốc độ tải này thậm chí còn thấp hơn mạng 4G.

Tốc độ mạng 5G tại một quận thuộc TP HCM. Ảnh: Người lao động

Nhiều người dùng chia sẻ trên báo Kinh tế đô thị, sau khi đăng ký gói mạng, trên màn hình điện thoại đã hiển thị biểu tượng 5G nhưng khi truy cập vào các trang mạng xã hội như Facebook, Messenger hay tải email cũng chưa thực sự được mượt mà, không có nhiều khác biệt so với sử dụng 4G.

"Nhà mạng quảng cáo tốc độ 5G vượt trội, gấp 10 lần 4G, nhưng tôi đo thử thực tế lại chẳng thấy khác gì, thậm chí nhiều lúc còn thua cả 4G. Liệu 5G có như nhà mạng quảng cáo?" - một người dùng bày tỏ sự hoài nghi trên báo Tuổi trẻ.

Nguyên nhân vì sao?

Lý giải cho tình trạng này có thể kể đến một vài yếu tố tác động đến tốc độ mạng 5G như vị trí sử dụng thiết bị, ở gần hay xa trạm phát sóng hay thời điểm đó có nhiều người dùng truy cập hay không.

"Hiện tại, số lượng trạm phát sóng 5G vẫn còn hạn chế và chưa tương đương khi so với trạm phát 4G. Ở khung giờ thấp tải, tốc độ 5G có thể đạt mức trên 500Mbps. Tuy nhiên, khi có quá nhiều người dùng thử nghiệm trong cùng một thời điểm, tốc độ kiểm tra có thể sẽ bị giảm xuống", đại diện Viettel chia sẻ trên báo Dân trí.

Tốc độ bị chậm là điểm 5G nhận nhiều phàn nàn từ người dùng

Bên cạnh đó, lượng người dùng hiện nay phần lớn sử dụng smartphone nên 5G gần như được bật liên tục, dẫn đến quá tải, gây chậm trễ trong thời gian đầu, đại diện một nhà mạng giải thích thêm trên Người lao động.

Trên Tuổi trẻ, ông Lê Nguyên Đán, trưởng phòng bảo hành và phần mềm hệ thống của Hãng điện thoại Honor VN cho rằng có nhiều lý do dẫn đến tình trạng trên. Một là do vùng phủ sóng kém. Thứ 2 là do quá tải người dùng. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân về kỹ thuật có thể xảy ra do phiên bản hệ điều hành hoặc phần mềm trên điện thoại của người dùng cũ có thể không hỗ trợ tốt cho mạng 5G, gây ra sự suy giảm hiệu suất.

Cũng có thể do cấu hình cài đặt mạng trên thiết bị người dùng hoặc từ nhà mạng chưa được tinh chỉnh nên chưa thể tận dụng hết hiệu quả của 5G…

Theo các chuyên gia viễn thông, những hiện tượng tốc độ kết nối phập phù nêu trên là hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi mọi hạ tầng mạng triển khai trong những ngày đầu còn chưa hoàn thiện.