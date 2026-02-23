Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên

Cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 22/2, ngày làm việc thứ tư của Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX.

Trong bản tin ngày 23/2, hãng thông tấn KCNA ghi nhận công lao to lớn của nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong việc nâng cao uy tín đất nước, tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng và củng cố quân đội nước này "thành một đội quân tinh nhuệ và hùng mạnh".

Dưới sự lãnh đạo của ông, "khả năng răn đe chiến tranh của đất nước với lực lượng hạt nhân làm trụ cột đã được cải thiện đáng kể”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự Đại hội đảng Lao động tại thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Theo KCNA , đại hội cũng đã bầu ra các thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động và thông qua các sửa đổi đối với quy chế của Đảng. KCNA không cung cấp chi tiết về những thay đổi này.

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, thường được tổ chức 5 năm một lần, khai mạc hôm 19/2 và được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao, để chờ đợi bất kỳ thông tin nào về định hướng chính sách đối nội và đối ngoại mới của Bình Nhưỡng.