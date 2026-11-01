Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"

Nhà khoa học này có gì mà chấn động vậy trời?

Bò Sữa Bay đang là một trong những bộ phim Việt nhận được nhiều sự chú ý trước thềm ra rạp ngày 6/11. Lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt mang đến câu chuyện có màu sắc hài hước, tình cảm, hành động đan xen yếu tố kỳ ảo. Bên cạnh nội dung mới lạ cùng dàn diễn viên trẻ, một trong những cái tên khiến khán giả đặc biệt chú ý là Ngọc Xuân - nữ chính đảm nhận vai nhà khoa học Linh San.

Ngọc Xuân cùng các diễn viên nam trong Bò Sữa Bay

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên của Bò Sữa Bay được hé lộ, Ngọc Xuân đã khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo khác lạ. Tạm biệt mái tóc dài nữ tính, nữ diễn viên cắt tóc ngắn để hóa thân thành San - một cô gái cá tính, giỏi giang và chăm chỉ. Tóc ngắn vốn khá kén gương mặt, dễ khiến diện mạo người diện trở nên phần già dặn hơn. Thế nhưng, Ngọc Xuân với mái tóc tém không những chẳng làm giảm đi nét dịu dàng vốn có mà còn giúp cô trở nên mới mẻ, cuốn hút hơn hẳn.

Trong phim, San là nhà khoa học vừa trở về từ Cuba, con gái của giám đốc nông trường và cũng là người nghiên cứu ra công thức sữa đặc biệt. Cô xuất hiện với hình ảnh một nữ trí thức trẻ trong những bộ trang phục thập niên 1990, từ áo sơ mi, váy liền thân đến những bộ đồ giản dị khi làm việc tại nông trường. Mái tóc ngắn gọn gàng càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn của Ngọc Xuân. Nhân vật có vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa trí thức giữa không gian nông trường xưa.

Thậm chí, có một câu hát trong nhạc phim do Nguyễn Hùng sáng tác sinh ra đúng là để dành riêng cho nhân vật San của Ngọc Xuân: "Tóc ngắn da trắng với nụ cười xinh rạng ngời". Nhan sắc của nhà khoa học này gần như hội tụ đủ những nét khiến người xem khó lòng rời mắt.

Không chỉ trên màn ảnh, Ngọc Xuân ngoài đời cũng tỏa sáng không kém. Mới đây tại buổi premiere Bò Sữa Bay ở Hà Nội, cô gây ấn tượng với thần thái nhẹ nhàng cùng mái tóc ngắn cá tính mà mềm mại. Khi chiếc váy trắng thanh lịch, nữ diễn viên mang đến hình ảnh vừa thanh thoát vừa sang trọng. Visual này khiến netizen không khỏi trầm trồ, thi nhau bình luận tán dương như "Bé Xuân ngày càng xinh", "Xinh nức nỏ luôn Xuân ơi" hay "Ngọc Xuân ơi, ăn gì mà đẹp thế?". Quả thực, nếu trong phim, San khiến người ta nhớ đến một nhà khoa học nghiêm túc nhưng vẫn có nét đáng yêu thì Ngọc Xuân ngoài đời lại cho thấy sức hút riêng, càng ngắm càng mê.

Sinh năm 1999, Ngọc Xuân là gương mặt diễn viên trẻ từng được khán giả chú ý qua MV Vì Sao Sáng của Lam Trường. Sau đó, cô dần ghi dấu trên màn ảnh rộng với những dự án như Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn và Tử Chiến Trên Không. Mỗi vai diễn lại mang đến một màu sắc khác nhau, giúp nữ diễn viên từng bước tạo dựng dấu ấn thay vì chỉ được nhớ đến bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Đặc biệt, hình ảnh nàng thơ dịu dàng trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình từng giúp Ngọc Xuân nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình

Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn

Tử Chiến Trên Không

Với Bò Sữa Bay, Ngọc Xuân tiếp tục có cơ hội làm mới bản thân khi thử sức với một nhân vật có tạo hình và tính cách khác biệt. Có thể nói, San không đơn thuần là một vai diễn giúp Ngọc Xuân khoe nhan sắc mà còn là dịp để nữ diễn viên cho thấy sự chủ động trong việc tìm tòi, làm mới mình trên màn ảnh. Càng ngắm Ngọc Xuân, khán giả càng phải cảm thán đây đúng là nữ diễn viên đẹp từ phim đến ngoài đời.