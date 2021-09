Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị robot sát thủ đoạt mạng?

Ông Fakhrizadeh, được xem là người sáng lập chương trình hạt nhân của Iran, bị ám sát gần thủ đô Tehran vào ngày 27-11-2020. Trong khi chưa có quốc gia hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Israel (Mossad) Yossi Cohen mùa hè này ám chỉ sự liên quan của Tel Aviv.

Báo The New York Times ngày 18-9 tiết lộ ông Fakhrizadeh "bị giết bởi một khẩu súng máy gắn trên robot trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều máy ảnh", có thể bắn 600 viên đạn/phút, đặt trên xe bán tải. Người điều khiển robot là "một tay súng bắn tỉa của Mossad" từ vị trí không xác định ở khoảng cách xa, sử dụng công nghệ vệ tinh.

Theo báo The New York Times, AI được sử dụng để tính toán độ trễ 1,6 giây giữa hiện trường vụ ám sát và địa điểm tay súng bắn tỉa hoạt động cũng như các biến động do đạn bắn và chuyển động của chiếc xe chở ông Fakhrizadeh. Nhờ công nghệ vũ khí này, vợ của ông Fakhrizadeh ngồi ở ghế hành khách bên cạnh không hề hấn gì, chỉ có nhà khoa học này thiệt mạng.

Các máy ảnh trên chiếc xe chở vũ khí giúp xác định mục tiêu là ông Fakhrizadeh, sau đó truyền dữ liệu trở lại cho tay súng bắn tỉa. Tên này được cho là đã bắn 15 phát đạn vào ông Fakhrizadeh khiến nạn nhân sau đó tử vong trong vòng tay vợ.

Súng máy được sử dụng dựa trên khẩu FN MAG gắn vào robot. Cả bộ nặng khoảng 900 kg, cần phải tháo rời và vận chuyển từng bộ phận trước khi lắp ráp hoàn chỉnh trên chiếc xe bán tải Zamyad.

Báo The New York Times cho biết thêm vụ ám sát ông Fakhrizadeh được lên kế hoạch trong nhiều năm. Nhà khoa học hạt nhân này được cho là đã được các cơ quan đặc biệt cảnh báo về nguy cơ bị ám sát và được yêu cầu không đi lại. Tuy nhiên, ông Fakhrizadeh bỏ qua cảnh báo vì muốn tổ chức buổi dạy học tại Trường ĐH Tehran vào ngày 28-11-2020.

Sau vụ ám sát, chiếc Zamyad bị kích nổ nhưng không bị phá huỷ hoàn toàn. Do vậy, Tehran có thể xây dựng lại các sự kiện để vén màn sự thật.