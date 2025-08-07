Nhà Kardashian - Jenner bị bóc mẽ nhan sắc giả dối: Từ mẹ đến con đều "cà ảnh" đến dị dạng bộ phận này

Vào ngày 6/8, bà Kris Jenner - "trùm" đế chế kiêm mẹ của các cô gái nhà Kardashian - Jenner đăng tải loạt ảnh mới lên trang cá nhân. Tuy nhiên thay vì nhận được những lời khen cho nhan sắc trẻ trung như ma cà rồng ở tuổi U70, Kris Jenner lại bị cư dân mạng soi ra chi tiết dị dạng: bàn chân có đến tận 6 ngón.

"Bà trùm" đế chế Kardashian - Jenner bị cư dân mạng chế giễu photoshop quá đà khiến cơ thể trở nên dị dạng, bàn chân mọc thêm ngón thứ 6. Trên thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên thành viên gia đình Kardashian - Jenner chỉnh ảnh đến mức bàn chân có 6 ngón. Cả Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian đều vướng phải lỗi này, khiến nhiều người chế nhạo "bàn chân 6 ngón" trở thành đặc điểm nhận dạng của đại gia đình đam mê sống ảo.

Bà Kris Jenner đăng ảnh mới khoe nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung ở độ tuổi U70

Tuy nhiên mọi sự chú ý đã đổ đồn vào bàn chân 6 ngón của "bà trùm" gia đình Kardashian - Jenner. Nhiều người chế giễu Kris Jenner sống ảo, photoshop ảnh đến mức dị dạng

Các cô con gái đình đám của bà Kris Jenner là Kim Kardashian, Kylie Jenner...

... và Kourtney Kardashian đều vướng lỗi tương tự

Nhà Kardashian-Jenner từ gia đình truyền hình thực tế, đã trở thành một đế chế tỷ đô với tầm ảnh hưởng khổng lồ lên văn hóa đại chúng. Họ không chỉ định hình xu hướng thời trang mà còn tạo ra một "tiêu chuẩn vẻ đẹp" mới: bờ môi căng mọng, vòng ba nảy nở, vòng eo con kiến và làn da không tì vết. Hàng triệu người trên khắp thế giới, đặc biệt là giới trẻ, đã chạy theo cơn sốt này, coi vẻ ngoài của họ là đỉnh cao của sự hoàn hảo.

Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh lung linh trên Instagram, công chúng ngày càng "bóc mẽ" sự thật nghiệt ngã: tất cả chỉ là một vẻ đẹp được dàn dựng, kết hợp giữa "cơn nghiện thẩm mỹ" và công nghệ chỉnh sửa ảnh. Chính sự giả dối này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ, khi người ta nhận ra họ đang truyền bá một tiêu chuẩn sắc đẹp "phi thực tế" và độc hại.

Những cuộc "đại trùng tu" nhan sắc công khai và bí mật

Mặc dù thường xuyên phủ nhận, nhưng theo thời gian, sự thay đổi quá lớn trên cơ thể của các thành viên nhà Kardashian - Jenner đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi cho việc họ đã can thiệp dao kéo.

Kylie Jenner là một trong những ví dụ điển hình nhất. Từ một cô gái có đôi môi mỏng, Kylie đã trở thành "biểu tượng môi tều" của thế giới. Ban đầu, cô phủ nhận mọi tin đồn phẫu thuật và cho rằng sự thay đổi là do cách trang điểm. Sau nhiều năm bị chỉ trích, cô mới thừa nhận đã tiêm filler môi, đồng thời xác nhận có thực hiện các cuộc "đại trùng tu" khác ở ngực và vòng ba. Cô lại xây dựng cả đế chế mỹ phẩm tỷ đô dựa trên hình ảnh đẹp nhân tạo ấy, khiến không ít cô gái trẻ sẵn sàng lao vào con đường thẩm mỹ với mong muốn “trông như Kylie”.

Từ cô gái môi mỏng mờ nhạt, Kylie Jenner lột xác thành biểu tượng thẩm mỹ nhờ "dao kéo"

Thân hình cũng "giả trân" từ đầu đến chân

Cô thành công xây dựng đế chế Kylie Cosmetics

Kim Kardashian được cho là người khởi xướng cho "cơn sốt" thẩm mỹ của gia đình. Cô bị nghi vấn đã thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật, trong đó nổi tiếng nhất là nâng mông kiểu Brazil. Dù liên tục phủ nhận và thậm chí còn chụp X-quang để chứng minh không có silicone, công chúng vẫn không tin. Cô cũng được cho là đã chỉnh sửa mũi, hút mỡ và thực hiện các thủ thuật trẻ hóa da mặt khác.

Cũng giống như em gái Kylie Jenner, Kim Kardashian cũng xây dựng 1 đế chế thời trang khác mang tên SKIMS. Thương hiệu này tung ra hàng loạt những mẫu nội y o ép cơ thể, nhằm có được 3 vòng chuẩn mực y như Kim Kardashian. Nhiều người lên tiếng chỉ trích Kim Kardashian cùng SKIMS, bởi sử dụng nội y o ép trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Kim Kardashian cũng không tiếc tiền "dao kéo"

Vòng 3 ngày càng lớn và "giả trân" của Kim Kardashian

Sự thay đổi của rõ rệt của Khloé cũng gây xôn xao dư luận. Từng bị gọi là thành viên lép vế, "vịt con xấu xí" của gia đình, Khloé đã có màn lột xác ngoạn mục. Cô bị nghi vấn đã phẫu thuật thẩm mỹ để có chiếc mũi thanh thoát hơn, tiêm filler má và đặc biệt là vòng ba khủng. Khloé từng thừa nhận đã phẫu thuật mũi, nhưng vẫn giữ im lặng về các phần khác.

Khloé Kardashian cũng phẫu thuật thẩm mỹ để thoát cảnh "vịt con xấu xí"

Là một siêu mẫu, Kendall thường được xem là người có vẻ đẹp tự nhiên nhất trong gia đình. Tuy nhiên, cô vẫn không tránh khỏi những nghi ngờ về việc tiêm môi, nâng cung chân mày, căng da hay chỉnh sửa mũi để có gương mặt hoàn hảo hơn.

Kendall Jenner không phẫu thuật nhiều bằng chị em, nhưng cũng nâng mũi, tiêm môi để thêm phần nổi bật

"Thánh chỉnh ảnh": Khi thực tế luôn khác xa ảnh Instagram

Bên cạnh phẫu thuật thẩm mỹ, công nghệ chỉnh sửa ảnh chính là "vũ khí bí mật" để nhà Kardashian - Jenner xây dựng hình tượng hoàn hảo. Rất nhiều lần, họ bị "bóc mẽ" vì những lỗi chỉnh sửa ngớ ngẩn, khiến khung cảnh xung quanh méo mó, biến dạng theo. Dù những ngôi sao truyền hình thực tế này nhanh chóng xóa đi nhưng cư dân mạng còn nhanh tay hơn chụp lại được, khiến họ trở thành chủ đề bị cười chê, chế giễu.

Sự giả dối của nhà Kardashian-Jenner đã gây ra những hệ quả tiêu cực và độc hại đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Một thế hệ thanh thiếu niên đang lớn lên với cảm giác tự ti, ám ảnh với ngoại hình. Không ít người sẵn sàng ăn kiêng cực đoan, hút mỡ, tiêm filler khi chưa đến tuổi trưởng thành chỉ để "được đẹp như nhà Kardashian - Jenner".

Nhiều bác sĩ thẩm mỹ trên thế giới cảnh báo rằng việc chạy theo các tiêu chuẩn sắc đẹp kiểu này có thể gây rối loạn ăn uống, trầm cảm, lo âu, và thậm chí là những biến chứng nguy hiểm từ phẫu thuật thẩm mỹ. Đã đến lúc xã hội cần đặt lại câu hỏi: chúng ta đang ngưỡng mộ vẻ đẹp thật, hay chỉ là một ảo ảnh được nhà Kardashian - Jenner khéo léo dựng nên?

Cảnh chị em nhà Kardashian - Jenner chỉnh ảnh đến méo mó khung cảnh xung quanh, "cà mặt" ảo đến mức không nhận ra nổi đã trở nên quá quen thuộc



