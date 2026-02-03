Nhà hàng vừa khai trương đã bị kẻ lạ tạt sơn bẩn: Camera tiết lộ điều bất ngờ lúc 1 giờ sáng

Từ hôm qua (2/2), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người trùm kín mặt tạt sơn vào vỉa hè, nền nhà và cửa kính của nhà hàng bên đường. Camera ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30' sáng ngày 30/1 vừa qua tại một nhà hàng nằm trên đường Lê Đức Thọ nối dài (phường Quy Nhơn, Gia Lai).

Được biết, nhà hàng bị tạt sơn bẩn trong clip là của gia đình bà P.T.T. (SN 1973, trú phường Quy Nhơn). Sáng cùng ngày, khi phát hiện sự việc, gia đình bà T. đã thuê người đến dọn dẹp, lau rửa hiện trường, đồng thời trình báo vụ việc đến các cơ quan chức năng.





Thông tin trên báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) - cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, xác minh đơn trình báo của bà P.T.T. (SN 1973, trú phường Quy Nhơn) về việc sự việc trên.

"Hiện cơ quan công an đang trích xuất camera an ninh để xác định đối tượng có hành vi tạt sơn vào nhà dân trong đêm khuya, xử lý theo quy định", ông Toàn trả lời trên Lao Động.

Hiện trường vụ tạt sơn bẩn. (Nguồn ảnh: Page Quy Nhơn)

Bên cạnh đó, thông tin trên Dân Trí, bà T. cho biết từ trước đến nay gia đình bà không phát sinh mâu thuẫn với bất kỳ ai, cũng không liên quan tới việc vay tiền hay nợ nần. Trước đó, ngày 29/1, gia đình bà vừa khai trương nhà hàng và sau 1 ngày thì nhà hàng xảy ra sự việc bị kẻ lạ tạt sơn.

"Gia đình tôi rất hoang mang, lo lắng. Mong cơ quan công an sớm điều tra, xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi chính đáng, giúp chúng tôi yên tâm làm ăn, sinh sống”, Dân Trí dẫn chia sẻ của bà T.