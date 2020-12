Nhà hàng tạm nghỉ vì COVID-19, 2 vị khách liên tục hỏi thăm nữ du học sinh Việt, tin nhắn cuối khiến cô bật khóc

Khi bắt đầu cuộc sống của một du học sinh nơi xứ người, thông thường bất kỳ ai cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp, hòa nhập văn hóa, phong tục của nước bản địa.

Nhưng những khó khăn, bỡ ngỡ ấy và cả nỗi cô đơn, nhớ nhà khi đi học xa sẽ nhanh chóng được xóa nhòa nếu các du học sinh may mắn gặp gỡ, kết bạn với những con người bản xứ tốt bụng, nhiệt thành.

Đối với Trần Mỹ Hằng, một cựu du học sinh quê Quảng Ngãi, hiện đang sống và làm việc tại Canada thì tình bạn đẹp với hai người đặc biệt - là đôi vợ chồng U70 người bản xứ đã để lại cho cô nhiều kỷ niệm đẹp trong suốt quãng thời gian du học trời Tây của mình.

Trần Mỹ Hằng và câu chuyện về hai người bạn U70 đặc biệt khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Họ là Ryan và Marlyn, đôi vợ chồng hơn 60 tuổi, khách hàng thân thiết tại nhà hàng mà Mỹ Hằng từng làm phục vụ khi còn đang đi học ở Canada.

Cựu du học sinh kể: "Khoảng tháng 10 năm 2019, khi mình mới nhận việc làm trong nhà hàng tại khách sạn của Holiday Inn. Vợ chồng ông bà hàng ngày đến dùng bữa tối tại nhà hàng.

Ông bà không có con, mà ông không muốn bà nấu nướng vất vả, chỉ có hai vợ chồng già thì ra ngoài ăn cho tiện, ông kể với mình thế.

Đôi vợ chồng già ấy mỗi lần đến và rời nhà hàng đều mang lại niềm vui cho cá nhân mình và toàn bộ nhân viên trong khách sạn. Tất cả đều biết đến Ryan và Marlyn bởi sự dễ thương, sự tốt bụng, hiền lành và chân thành.

Mỗi lần chọn món, Ryan đều nhẹ nhàng hỏi "bà thích ăn gì?", ông biết rằng bà sẽ chỉ chọn cá hồi hoặc mì hải sản spaghetti, nếu bà order cá hồi, ông sẽ order spaghetti để bà có thể "ăn ké" và ngược lại..."

Mỹ Hằng thú nhận, ban đầu cô và mọi người yêu quý hai vị khách thân thiết vì họ đều đặn đến nhà hàng mỗi ngày và luôn để lại một khoản tiền tip "hậu hĩnh".

Tuy nhiên, dần dần, nàng cựu du học sinh bị chính cách ông bà đối xử với người xung quanh khiến cô bị chinh phục và thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn.

"Mình mong đến tầm 5 giờ 30 tối để gặp ông bà, để nói: "Hello Ryan, hi Marlyn, how are you?" (Xin chào, ông bà có khỏe không ạ?), dù cho đôi lần không phải đến lượt mình phục vụ bàn của họ, mình vẫn rất vui vì họ đến.

Mỗi lần hai người ra về, họ không quên trao những cái ôm cho nhân viên. Đoạn dịch bùng phát tại thành phố của mình, nhà hàng vẫn mở cầm chừng và chỉ cho mua mang về.

Ryan và Marlyn vẫn đến ủng hộ, không ôm nhau được, thì ông bày cho mình cách huých cùi chỏ, "cũng là một cách chào đó cháu thấy không?"

Đến lúc nhà hàng phải đóng cửa, ông bà vẫn liên lạc với mình bằng những tin nhắn kia." - Mỹ Hằng chia sẻ.

Những dòng tin nhắn mà 2 vị khách đặc biệt gửi tới cô gái người Việt.

Mỹ Hằng không quên chụp lại loạt tin nhắn mà ông bà Ryan và Marlyn thường nhắn cho cô. Trong đó họ không quên gửi lời hỏi thăm, nhắc nhở "người bạn đặc biệt" của mình giữ gìn sức khỏe mỗi ngày, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Bác Ryan cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhà hàng phải tạm dừng hoạt động vì làn sóng Covid-19, ông chia sẻ với Mỹ Hằng rằng ông hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường như trước.

Không những vậy, họ còn dặn dò cô bạn hãy "giữ liên lạc" trong thời gian họ và cô không thể gặp nhau tại nhà hàng và vẫn thường xuyên nhắn tin chuyện trò, hỏi thăm tình hình cô gái trẻ mỗi ngày.

Cho đến khi cô nhận tin nhắn cuối cùng của Ryan, trước khi ông trải qua một cơn đau tim và ra đi mãi mãi.

"Hôm qua, quản lý nhà hàng gọi cho mình và báo rằng Ryan đi rồi, ông trải qua một cơn đau tim, trời hôm ấy tuyết rơi dày lắm, còn rất lạnh nữa. Marlyn à, cháu hy vọng nỗi buồn này sẽ qua nhanh thôi. Love you, Ryan and Marlyn.".

Tình cảm chân thành mà đôi vợ chồng già dành cho một cô nàng phục vụ nhà hàng - là du học sinh nước ngoài và cách họ đối xử với mọi nhân viên khác đã khiến Mỹ Hằng thực sự cảm phục.

Họ khiến cô cảm thấy ấm áp, được đối xử nồng hậu và đầy quan tâm, giúp cô vơi bớt nỗi cô đơn, nhớ nhà khi đi học ở nước ngoài.

Câu chuyện mà nàng cựu du học sinh chia sẻ khiến nhiều người vô cùng xúc động và cảm thấy ấm lòng khi cái lạnh đầu đông ùa về. Quả thật, "Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.