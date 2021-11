Câu chuyện này là một phần của serie "Behind the Desk", nơi CNBC Make It gặp gỡ cá nhân với các giám đốc kinh doanh thành công để tìm hiểu mọi thứ từ cách họ đi đến vị trí của họ cho tới điều khiến họ rời khỏi giường vào buổi sáng và cả những thói quen hàng ngày của họ.

Với Emma Grede (39 tuổi, nữ doanh nhân người Anh có trụ sở tại Los Angeles), lớn lên ở Đông London vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 đồng nghĩa với một điều: ước mơ tạo ra được điều gì đó lớn lao trong ngành thời trang.

Ở tuổi 39, Grede nói với CNBC Make It: "Thời trang của Anh đã thực sự bùng nổ."

Hôm tại, cô được cho là đã đạt được ước mơ đó. Năm 2018, cô đồng sáng lập thương hiệu thời trang Skims có trụ sở tại Culver City, California với Kim Kardashian, người chia sẻ với New York Times vào tháng 4 rằng công ty được định giá 1,6 tỷ USD.

Grede cũng là đồng sáng lập và CEO của Good American có trụ sở tại Los Angeles, một thương hiệu thời trang quy mô lớn mà cô đã ra mắt cùng Khlóe Kardashian vào năm 2016. Công ty đang trên đà mang lại doanh số 155 triệu đô la vào năm 2021, theo một người phát ngôn của công ty.

Nhưng hành trình của Grede không hề dễ dàng. Năm 2008, bảy năm sau khi tốt nghiệp London College of Fashion, cô quyết định thành lập công ty tiếp thị giải trí, ITB Worldwide. Khi ấy, cô chỉ mới 26 tuổi, với kinh nghiệm ít ỏi trong ngành.

Theo lời của Grede, công ty đã thành công sau khi cô ấy dành vô số giờ trên điện thoại để trau dồi kỹ năng giao dịch của mình, đảm bảo an toàn cho các đối tác thương hiệu như Dior và các khách hàng như Kris Jenner và Natalie Portman. Vào năm 2018, ITB Worldwide đã được công ty tiếp thị Rogers & Cowan mua lại với số tiền không được tiết lộ.

Hiện tại, Grede cũng nằm trong hội đồng quản trị của 15 Percent Pledge, một tổ chức phi lợi nhuận khuyến khích các nhà bán lẻ cam kết ít nhất 15% giá bán của họ cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen.

Tháng trước, cô đã trở thành nhà đầu tư là phụ nữ da đen đầu tiên xuất hiện trên chương trình "Shark Tank" của đài ABC.

Trong buổi phỏng vấn, Grede chia sẻ về lý do tại sao cô thực hiện bước nhảy vọt trong kinh doanh, cách cô trau dồi kỹ năng giao dịch và lý do tại sao cô lại ưu tiên hỗ trợ những phụ nữ khác, đặc biệt là phụ nữ da màu, trong kinh doanh.

Emma Grede, nhà đầu tư là phụ nữ da đen đầu tiên xuất hiện trên chương trình "Shark Tank" của đài ABC

Khi bắt đầu công việc kinh doanh riêng: "Bạn phải làm những điều khiến bạn sợ hãi"

Tôi chưa bao giờ có tham vọng thành lập công ty của riêng mình. Tôi không quen ai là chủ một công ty nào đó cả. Sự thất vọng vì bị trả lương thấp (trong công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp) và cảm giác như không kiểm soát được số phận của chính mình là hai điều khiến tôi muốn bắt đầu một sự nghiệp của riêng mình.

Và tôi có một quy tắc: Bạn phải làm những điều khiến bạn sợ hãi. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng đối với việc sự phát triển.

Trong sáu hoặc bảy tháng, tôi phải tự làm mọi thứ từ đầu. Tôi đi ra ngoài để đàm phán được hợp đồng, sau đó trở lại văn phòng vào đêm muộn và lập hóa đơn để được thanh toán. Tôi thuê những người mà tôi thậm chí trả nhiều tiền hơn cho chính bản thân, bởi lẽ tôi cần bù đắp cho những thiếu sót hoặc lỗ hổng kiến ​​thức của bản thân.

Một số người luôn nghĩ rằng "Tôi là Giám đốc điều hành. Tôi là con sói đầu đàn, và tôi nên được trả nhiều tiền nhất." Nhưng với tôi, điều đó không quan trọng, quan trọng hơn là tôi muốn giành chiến thắng bằng mọi cách có thể.

Khi kết thúc ITB, chúng tôi có văn phòng ở New York, Los Angeles và London, với hơn 150 nhân viên. Tôi đã có thể bán công ty đó, đó là một cột mốc quan trọng. Bạn tạo ra may mắn của riêng bạn, phải không? Đó là nơi mà cơ hội xảy đến, và khi ấy, tôi đã sẵn sàng cho nó. Tôi luôn hiểu mọi thứ thuộc của mình.

Emma Grede (trái): "Hãy làm những điều bạn sợ, nó thực sự có ích cho sự phát triển của bạn"

Về việc trau dồi kỹ năng giao dịch: "Các mối quan hệ là điều quan trọng"

Về kĩ năng đàm phán, chốt giao dịch, các mối quan hệ là điều vô cùng quan trọng và tôi rất giỏi trong việc tạo dựng và nuôi dưỡng chúng.

Bạn phải để cái tôi của mình lại ở nhà và trở nên khiêm tốn. Ngoài ra, bạn đến đó để giành công việc kinh doanh của người khác, điều đó có nghĩa là bạn cần phải biết mọi thứ về họ và cả đối thủ cạnh tranh của họ.

Khi lớn lên, tôi học cách lắng nghe nhiều hơn là nói. Đó là một kỹ năng thực sự quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ: Bạn phải nghe những gì khách hàng đang nói và nói lại điều đó với họ. Tôi không thể cho bạn biết tôi đã giành được bao nhiêu hợp đồng trong đời chỉ bằng cách nói lại điều đó với khách hàng, và họ kiểu như, "Bạn hiểu chính xác những gì chúng tôi cần."

Hãy cực kì tốt bụng với mọi người, bất kể họ ở đâu trong chuỗi công việc của bạn. Một số trong số những đứa trẻ mà tôi đã làm việc cùng 15 năm trước đây là trợ lý của các công ty hàng đầu khi đó. Giờ đây, họ đang điều hành các đại lý của riêng mình.

Tôi là một người biết lắng nghe. Tôi thực sự quan tâm đến câu chuyện của bạn. Khi bạn cho khách hàng, cộng sự kinh doanh… thấy được sự trung thực và chân thật nơi bạn, họ sẽ cảm thấy một sự kết nối và tin tưởng vô cùng bền chặt.

"Các mối quan hệ là điều cần thiết trong kinh doanh"

Về việc nâng cao vai trò phái nữ trong kinh doanh: "Tôi sẽ hỗ trợ cho càng nhiều phụ nữ da đen càng tốt"

Một phần trách nhiệm của bạn khi bạn thành công, đặc biệt là với tư cách là người phụ nữ, là hiểu hành trình đó của những người phụ nữ khác. Phụ nữ, bất kể họ đến từ đâu, rất khó để huy động quỹ khởi nghiệp, đặc biệt là đối với những ý tưởng lấy phụ nữ làm trung tâm.

Đối với phụ nữ da màu, con số còn ít hơn nữa. Một phần lý do khiến tôi muốn tham gia "Shark Tank" là để mọi người bắt đầu ý thức được một điều rằng có rất nhiều phụ nữ da đen ngoài kia có những ý tưởng đáng kinh ngạc và đã tới lúc để họ thể hiện giá trị của mình.

Việc có cơ hội ngồi trước những nữ doanh nhân tài giỏi và giúp đưa những ý tưởng kinh doanh của họ thành hiện thực, điều đó thật tuyệt vời.

Tôi sẽ hỗ trợ nhiều phụ nữ da đen nhất có thể trong sự nghiệp của mình.