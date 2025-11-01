Andrej Karpathy, nhà đồng sáng lập OpenAI và nhà nghiên cứu AI hàng đầu, vừa tạo ra những phát ngôn gây chấn động khi ông mô tả các tác nhân AI hiện tại chỉ là "rác" và khẳng định rằng cần phải mất cả một thập kỷ nữa trước khi chúng có thể thực sự thay thế con người trong các công việc.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình Dwarkesh Podcast, ông Karpathy đã đổ một gáo nước lạnh lên làn sóng hype xung quanh công nghệ AI agents đang được các ông lớn công nghệ thổi phồng. Ông mô tả đầu ra của các tác nhân AI hiện tại bằng từ "slop" (rác rưởi) và cho rằng phiên bản mới nhất của công nghệ này không hề sống đúng với những lời quảng cáo ồn ào.

Andrej Karpathy trong buổi phỏng vấn trên podcast

Ông Karpathy thẳng thắn nói với người dẫn chương trình Dwarkesh Patel rằng: "Chúng thiếu khả năng nhận thức và đơn giản là không hoạt động được. Sẽ mất khoảng một thập kỷ để giải quyết tất cả những vấn đề đó." Nhà đồng sáng lập OpenAI còn nhấn mạnh rằng trong hình thái hiện tại, các AI agents "đơn giản là không làm được gì" và không phải là viên đạn bạc cho năng suất và hiệu quả như các nhà cung cấp công nghệ lớn đã tuyên truyền.

Những nhận xét cực kỳ thẳng thắn này đến từ ông Karpathy đặc biệt có sức nặng bởi vị thế của ông trong ngành. Ông cho rằng: "Tôi cảm thấy như ngành công nghiệp đang nhảy quá xa và cố gắng giả vờ như thể điều này thật tuyệt vời, nhưng không phải vậy. Nó chỉ là rác rưởi."

Điều đáng chú ý là những phát ngôn này đặt ông Karpathy ở vị trí hoàn toàn đối lập với CEO OpenAI Sam Altman, người từng đưa ra những dự đoán lạc quan về AI agents. Trong khi ông Altman tuyên bố rằng AI agents sẽ gia nhập lực lượng lao động vào năm 2025 và có thể thay đổi đáng kể đầu ra của các công ty, thì ông Karpathy lại khẳng định rằng timeline này hoàn toàn không thực tế.

Khi được hỏi tại sao thành công của AI agents sẽ mất một thập kỷ chứ không phải một năm hay 50 năm, ông Karpathy nhấn mạnh rằng các AI agents hiện tại cần "rất nhiều công việc" vì "các mô hình chưa sẵn sàng". Ông giải thích: "Nhìn chung, các mô hình chưa sẵn sàng. Tôi cảm thấy ngành công nghiệp đang nhảy quá xa và cố gắng giả vờ như thể điều này thật tuyệt vời, nhưng không phải vậy. Nó chỉ là rác rưởi. Họ không đối mặt với thực tế, và có thể họ đang cố gắng gây quỹ hay gì đó tương tự."

Những bình luận của ông Karpathy đổ nước lạnh lên tiềm năng của AI agents trong bối cảnh các bên liên quan hàng đầu trong ngành đã liên tục đẩy mạnh công nghệ này trong năm qua. Microsoft cho biết họ kỳ vọng 1,3 tỷ AI agents sẽ hoạt động vào năm 2028, trong khi Salesforce thực sự đã đặt cược thành công tương lai vào tiềm năng của dịch vụ AI agents của riêng họ là Agentforce.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc áp dụng AI agents vẫn còn nhiều vấn đề. Nghiên cứu từ Gartner cho thấy nhiều sản phẩm AI agents được gọi là "đáng ngờ" chỉ là các công cụ phần mềm được đóng gói lại hoặc chatbot cơ bản. Hiện tượng "agent washing" đã trở thành vấn đề nghiêm trọng khi các nhà cung cấp tìm cách tận dụng sự quan tâm của doanh nghiệp đối với công nghệ này.

Về lâu dài, triển vọng cũng không mấy tích cực theo Gartner, với 40% các dự án AI agents dự kiến sẽ bị hủy bỏ trong vòng hai năm tới. Điều này chủ yếu do lợi nhuận đầu tư kém và thực tế là hầu hết các trường hợp sử dụng hiện tại vẫn chưa trưởng thành, phù hợp với những nhận xét của ông Karpathy về lợi ích trước mắt.

Thay vì hướng tới việc AI thay thế các vai trò con người, ông Karpathy ủng hộ sự hợp tác giữa con người và AI. Ông khuyến khích các nhà phát triển tập trung vào việc xây dựng các hệ thống tăng cường khả năng lý luận và học tập của người dùng, thay vì các mô hình chỉ tạo ra kết quả tự động có giá trị thấp. Những quan điểm thực tế này từ một trong những người có tiếng nói quan trọng nhất trong ngành AI cho thấy rằng công việc của con người vẫn an toàn, ít nhất là trong tương lai gần.