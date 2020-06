Nhà đầu tư sẽ gặt hái lợi nhuận nhờ VinWonders Phú Quốc?

Phú Quốc đi vào quỹ đạo phát triển mới

6 năm trước, quần thể Vinpearl trên đảo chính thức đi vào hoạt động. Thời điểm đó, Phú Quốc được nhiều chuyên gia đánh giá là "Phượng hoàng đã thực sự thức giấc". Từ 2014 tới nay, lượng khách du lịch đến đảo tăng mạnh và liên tục.

Đến năm 2019, Phú Quốc có 5.106.665 lượt khách tham quan du lịch, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 18.595,7 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch đạt 8.364,1 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ (1).

Tháng 10/2019, Việt Nam gây chú ý mạnh mẽ khi quần thể du lịch và vui chơi giải trí Vinpearl Phú Quốc được chọn trở thành địa điểm tổ chức Lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Adwards (WTA) dành cho khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Tại buổi lễ trao giải thưởng được coi là Oscar của ngành du lịch, Ban tổ chức WTA đã nhận định Vinpearl Phú Quốc là "phiên bản thu nhỏ" của du lịch châu Á và châu Đại Dương. Hai châu lục này được mệnh danh là "điểm đến mới của thế giới", với danh thắng hoang sơ, khí hậu trong lành, cuộc sống văn hóa đặc sắc và nhịp sống xã hội phát triển mạnh mẽ.

Chưa dừng lại ở đó, Phú Quốc hiện đang tiến vào quỹ đạo phát triển mới khi xuất hiện một đầu kéo du lịch cực mạnh: khu vực Bắc đảo, nơi đã có rất nhiều điểm đến hấp dẫn nay lại có thêm một khu giải trí phức hợp tầm cỡ hàng đầu châu Á. VinWonders Phú Quốc - công viên chủ đề lớn tại Việt Nam vừa khai trương đầu tháng 6 đã thổi một luồng gió đầy sinh lực vào toàn ngành dịch vụ của đảo.

Nhà đầu tư sẽ được hưởng nguồn lợi liên hoàn

Trong hàng trăm ngàn lượt khách đổ về Phú Quốc dịp này, có rất nhiều du khách từng đến đảo nhiều lần nhưng vẫn háo hức quay lại và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài ngày tại đảo Ngọc để thỏa sức khám phá công viên chủ đề rộng đến 50ha này.

Với quy mô khủng, VinWonders Phú Quốc hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới, vượt cả Universal Studios lừng danh của Singapore, hay các công viên Disneyland Tokyo, Hong Kong về mặt diện tích và quy mô.

Điểm qua các trò chơi có một không hai tại VinWonders Phú Quốc, có thể thấy tất cả sản phẩm giải trí này đều đến từ các nhà cung cấp quốc tế, nhằm đảm bảo bắt kịp xu hướng vui chơi hiện đại trên thế giới.

Tổng diện tích 50 ha của công viên chủ đề được phủ kín bởi hàng loạt mô hình vui chơi giải trí độc đáo, các show diễn văn hóa nghệ thuật hoạt động xuyên suốt ngày đêm, các dãy phố mang đến đa dạng phong vị ẩm thực thế giới và các khu mua sắm xứng tầm quốc tế.

Song song với VinWonders Phú Quốc, đại tổ hợp Grand World Phú Quốc liền kề chuẩn bị khai trương trong năm nay và Corona Casino đang vận hành hiệu quả, sẽ là những điểm đến hấp dẫn, mang lại cho du khách những trải nghiệm du lịch mà trước đây phải ra nước ngoài mới có được.

Grand World Phú Quốc nhận được rất nhiều kỳ vọng từ nhà đầu tư.

Nhìn từ trường hợp đảo Resort World Sentosa (RWS) của Singapore, nhờ sự hút khách ngoạn mục của công viên chủ đề Universal Studio, sắp tới đây RWS sẽ xây dựng hai khách sạn năm sao mới.

Thành công của RWS rõ ràng là kết quả của một chiến lược đầu tư du lịch bài bản, đồng bộ: Du khách đến công viên giải trí để vui chơi sẽ kéo theo các nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm; công viên quy mô càng lớn và hệ thống giải trí càng đa dạng thì nhu cầu lưu trú của du khách càng cao, mức độ chi tiêu càng lớn.

Với nhịp độ ra mắt sản phẩm du lịch mới khẩn trương như hiện nay, không khó để thấy rằng đảo Ngọc và các quần thể nghỉ dưỡng lân cận sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng được dự đoán sẽ tạo nên kỳ tích du lịch tại Đông Nam Á.

Đặc biệt, các dự án nghỉ dưỡng xung quanh VinWonders sẽ được hưởng lợi "liên hoàn" từ nguồn khách khổng lồ đổ về. Trong đó, Grand World Phú Quốc liền kề là điểm đến được nhiều nhà đầu tư đặt kỳ vọng.

Hiện tại, chủ đầu tư Grand World Phú Quốc đang triển khai chính sách bán hàng hấp dẫn với cam kết tiền thuê 5%/năm trong 2 năm đầu tiên đối với shop thương mại và cam kết lợi nhuận tối thiểu 10%/năm trong 3 năm đối với condotel giúp nhà đầu tư an tâm với khả năng sinh lời ổn định.