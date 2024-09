Nhà đầu tư phía Bắc âm thầm gom đất Nhơn Trạch đón sóng hạ tầng, giá đất nền bắt đầu nhích lên

Thực tế tại thị trường Nhơn Trạch (Đồng Nai) vào dịp cuối tháng 9/2024, chúng tôi nhận thấy, nhà đất nơi đây đã rộn ràng rõ nét so với cùng kì năm ngoái. Nếu khoảng tháng 8/2023, hoạt động mua đất nền Nhơn Trạch im lìm thì gần đây, xuất hiện các động thái săn hàng của nhà đầu tư. Giá các nền đất thổ cư đã tăng từ 10-15% so với đầu năm 2024. Môi giới khu vực bắt đầu hoạt động sôi nổi.



Ghi nhận tại khu đô thị Long Thọ- Phước An của chủ đầu tư HUD có khá nhiều môi giới dẫn khách đầu tư đi xem đất. Theo môi giới, gần đây nhà đầu tư phía Bắc quan tâm đất nền khá tốt, đặc biệt các lô đất mặt tiền đường lớn được khách ưa chuộng.

Tại các phòng công chứng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã đông đúc khách trở lại, khác hẳn thời điểm tháng 8/2023. Ảnh: Hạ Vy, chụp cuối tháng 9/2024.

Vào đầu năm 2024, các lô đất thổ cư tại đây rao bán giá 1,2-1,3 tỉ đồng/lô không ai hỏi, hiện tại nhà đầu tư tìm nguồn hàng giá 1,4 – 1,550 tỉ đồng/nền để mua rất khó. Bên bán thấy thị trường tốt lên nên không muốn bán ra. Theo môi giới, lô đất nào khách gửi bán tầm giá từ 1,5 – 1,6 tỉ đồng/nền là ra hàng khá nhanh. Nhà đầu tư có sẵn tiền vào ôm.

Anh Lê Quang Trung, Giám đốc TNHH Tư vấn Địa ốc Gia Khánh - đơn vị chuyên đất nền khu đô thị Long Thọ - Phước an (HUD) cho biết, không bỗng dưng đất nền khu vực này ấm trở lại. Mới đây, thông tin phê duyệt xây dựng mới khu công nghiệp Phước An cùng với Cảng Phước An rộng 183ha, là cảng lớn nhất Đồng Nai đã hoàn thiện, hiện đang tuyển dụng nhân viên để đưa vào hoạt động đã tác động đến tâm lý thị trường bất động sản Nhơn Trạch. Nhà đầu tư bắt đầu vào đón sóng, kì vọng mức độ tăng biên lợi nhuận sẽ tăng cao theo sóng hạ tầng, khu công nghiệp.

Theo vị này, lượng giao dịch nhà đất gần đây của sàn chủ yếu đến từ khách phía Bắc. Có người vào vừa xem đất là đi công chứng liền, xong trở ra ngoài bắc. Có khách thì nhờ môi giới gom mua một lúc vài chục lô. Các lô đất nhà vườn diện tích 300m2 tại xã Long Thọ hiện đang giao dịch giá từ 11,5 – 12 triệu đồng/m2 tùy vị trí; lô đất nhà phố diện tích 100m2 giá giao dịch từ 14,5 - 15 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Các sàn bất động sản hoạt động sôi nổi trở lại. Ảnh: Hạ Vy

Tiếp xúc với anh T, một môi giới khu vực được biết, nguồn hàng nhà đất mặt tiền đường Lê Hồng Phong (nối dài xã Long Thọ và Phước An, Nhơn Trạch); đường Huỳnh Thúc Kháng… hiện giá đã nhích lên so với đầu năm, có một số nền vị trí đẹp giá tăng trên 20%. Các nhà đầu tư có tài chính tốt khá ưa chuộng sản phẩm mặt tiền.

Chẳng hạn, tại đường Lê Hồng Phong (lộ giới 53m, vỉa hè 10m mỗi bên), vào đầu năm 2024, nền đất 100m2 giá 2,8 tỉ đồng/nền khó bán thì hiện tại khách mua sẵn sàng giao dịch giá 3,4 tỉ đồng/nền. “Mức giá này đến nay đã khó tìm để bán lại cho nhà đầu tư. Một số lô cùng diện tích đã tăng giá lên 3,6 tỉ đồng/nền”, anh T cho biết.

Theo môi giới này, nhà đầu tư xuống tiền do kì vọng tuyến đường Lê Hồng Phong thông tuyến sẽ đẹp như đường Trần Phú, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền của hiện tại. Giá bất động sản đường Trần Phú hiện rơi vào mức từ 100 triệu đồng/m2. Tuyến đường này có giá thuê mặt bằng khác cao với nhiều thương hiệu lớn về tọa lạc, hoạt động.

Theo quan sát, hiện tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài, đang làm đoạn thông ra đường Hùng Vương, nối với đường Trường chinh tại xã Phước An. Khi hoàn thành đây sẽ là trục đường nội thị kết nối với cao tốc Bến lức và Trung Tâm Thành phố mới Nhơn Trạch.

Trong buổi sáng ngày 28/9, lượt xe của khách đầu tư đậu trước một sàn giao dịch tại đường Lê Hồng Phong, xã Long Thọ, Nhơn Trạch (Đồng Nai) khá đông đúc. Ảnh: Hạ Vy

Tương tự, giá đất nền đường Huỳnh Kháng, xã Long Thọ (Nhơn Trạch) tăng khoảng 20% so với đầu năm 2024. Lô đất 90m2 tại đây đầu năm giao dịch giá 2,7 tỉ đồng/nền hiện giá bán ra nhanh đã là 3,2 tỉ đồng/nền. Mức giá này cũng dần khan hiếm tại khu vực khi nhà đầu tư sẵn tài chính âm thầm gom hàng, chờ đợi giá bán chênh. Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kết nối trực tiếp khu dân cư hiện hữu tại xã Phước An và Khu công Nghiệp Nhơn Trạch nên nhu cầu sở hữu bất động sản khá lớn.

Xuất hiện nhóm nhà đầu tư phía Bắc săn đất nền, có khách ôm cùng lúc nhiều nền. Ảnh: Hạ Vy

Theo ghi nhận, sức cầu thị trường bất động sản Nhơn Trạch (Đồng Nai) có dấu hiệu tăng trở lại nhờ ăn theo các tuyến hạ tầng đang hoặc sắp triển khai. Các dự án tại xã Long Thọ, Phước An, Phước Thiền, Long Tân, TT Hiệp Phước được hưởng lợi từ loạt tuyến đường kết nối chính đang được đầu tư.

Chẳng hạn, đường Tôn Đức Thắng (25B) đang khởi công đoạn từ Trung Tâm Huyện về Quách thị Trang rộng từ 53 - 80m, huyện Nhơn Trạch đang bố trí nguồn vốn để mở rộng thêm từ đoạn trung tâm huyện đến Quốc lộ 51 do tình trạng kẹt thường xuyên.

Đường 25C (Đường Nguyễn Ái Quốc) hiện đã hoàn thành và bàn giao đoạn từ đường Hùng Vương xã Long Thọ đến Nguyễn Hữu Cảnh, hiện đang tấp nập thi công đoạn từ nguyễn Hữu Cảnh đến Đường Hùng vương Xã Vĩnh Thanh.

Huyện cũng đang Bố trí tái định cư và dự kiến tháng 7/2025 sẽ khởi công đường Liên cảng, tuyến đường giao thương huyết mạch nối các KCN tại Nhơn Trạch. Đặc biệt gần đây thông tin, vào năm 2030 Nhơn Trạch định hướng lên đô thị loại 1 cũng đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Các lô đất có sổ, hạ tầng kết nối tốt được nhà đầu tư quan tâm. Ảnh: Hạ Vy

Dẫu vậy, sự hồi phục của thị trường Nhơn Trạch (Đồng Nai) chưa đồng đều ở các khu vực. Tại các xã như Đại Phước, Phú Hữu, Phước Khánh, Vĩnh Thanh, hay các khu đất gần Phà Cát Lái có phần chậm nhịp hơn. Phần vì do mức giá đất nền đã cao, biên lợi nhuận thấp; phần vì suốt thời gian qua nhà đầu tư phải chờ đợi quá lâu thông tin xây cầu Cát Lái khiến tâm lý bị chùng xuống.

Hiện cây cầu đã thống nhất chủ trương triển khai, tuy nhiên chưa cụ thể thời gian xây dựng chính thức. Mức độ biến động giá nhà đất tại các khu vực này vào khoảng trên dưới 10% so với cùng kì năm ngoái. Tình trạng cắt lỗ thứ cấp đã giảm hẳn nhưng đà hồi phục về giá vẫn diễn ra chậm hơn so với các khu vực có thông tin tốt về hạ tầng.