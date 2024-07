Nhà đầu tư "gom" đất nền phân lô trước khi Luật có hiệu lực 1/8

Gần đây, thị trường đất nền phía Nam có chuyển biến tích cực về thanh khoản. Nhóm nhà đầu tư có tài chính tiếp tục động thái săn hàng trước thời điểm các Luật đó hiệu lực từ 1/8/2024. Mặc dù được dự báo còn khó khăn song nhiều nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội trong tương lai và đã quyết định “xuống tiền”.

Nếu quý 1/2024 nhu cầu mua đất nền chủ yếu diễn ra ở khu ven Tp.HCM (quận 9, quận 12, Nhà Bè, Hóc Môn) thì từ quý 2/2024 đến nay giao dịch đã xuất hiện ở thị trường tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Mặc dù sức cầu chưa nổi bật nhưng sự quan tâm của nhà đầu tư đã dần trở lại.

Các khu vực có tiềm năng về phát triển hạ tầng, tốc độ đô thị hoá cao, còn dư địa tăng giá vẫn được nhà đầu tư tìm kiếm. Họ kì vọng vào một chu kì tăng trưởng mới sẽ khiến cả nhu cầu lẫn giá bán đi lên. Chưa kể quy định siết phân lô bán nền ở các khu vực TP, thị xã cũng tác động đến động thái của nhà đầu tư.

Nhóm nhà đầu sẵn dòng tiền đã tranh thủ trước thềm luật có hiệu lực đi "gom" đất nền. Các nền đất phân lô thứ cấp có sẵn sổ hồng, giá giảm từ 10-20% so với thời điểm đầu năm 2022 được giao dịch khá ổn định từ đầu quý 2/2024 đến nay.

Môi giới đất nền phía Nam hoạt động năng nổ hơn ở giai đoạn này. Ảnh:HV

Dẫu vậy, xét về nguồn cung lẫn sức cầu phân khúc đất nền phía Nam nhìn chung còn thấp. Trong báo cáo quý 2/2024 của DKRA Group mới đây chỉ ra, trong tổng số 6.535 nền ra thị trường phía Nam chỉ có 184 nền được tiêu thụ.

Dù lượng tiêu thụ tăng 2,6 lần so với cùng kì năm ngoái nhưng vẫn là con số vô cùng khiêm tốn so với thời điểm 2019 trở về trước. Giao dịch diễn ra cục bộ ở nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý với mức giá trung bình dưới 30 triệu đồng/m2 và tập trung ở khu vực Bình Dương, Long An, Đồng Nai.

Ghi nhận tổng quan thị trường đất nền phía Nam nhận thấy, dù đã những tín hiệu hồi phục về thanh khoản song chưa rõ ràng. Các nền đất bán ra có giá đi ngang hoặc giảm nhẹ trên dưới 15% so với thời điểm đầu năm 2022.

Động thái săn hàng ngộp của nhà đầu tư vẫn diễn ra nhưng chưa đồng đều giữa các khu vực. Dự báo phải từ thời điểm cuối năm 2024 trở đi, sức cầu phân khúc đất nền mới rõ nét. Tuy nhiên, thị trường khó diễn ra tình trạng nóng sốt, tăng giá nhanh như giai đoạn trước.