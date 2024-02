Nhà đầu tư chứng khoán mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nên chọn nhóm cổ phiếu nào để "tương sinh" trong năm Giáp Thìn?

Thuyết ngũ hành trong phong thủy từ lâu đã được ứng dụng phổ biến trong đời sống con người tại nhiều lĩnh vực như tài chính, kinh doanh, bất động sản,...Theo đó, học thuyết trên được xây dựng dựa theo 5 loại vật chất cơ bản là Kim (kim loại), Mộc (gỗ), Thủy (nước), Hỏa (lửa), Thổ (đất), và giữa ngũ hành nêu trên luôn tồn tại những mối quan hệ tác động thúc đẩy phát triển (tương sinh), hay tác động ức chế lẫn nhau (tương khắc).

Ứng dụng học thuyết ngũ hành vào đầu tư chứng khoán cũng là một phương pháp tham khảo, khi kết hợp thêm những yếu tố tương sinh tương khắc của ngũ hành giữa các cặp yếu tố gồm Ngũ hành theo năm sinh của Nhà đầu tư với Ngũ hành của ngành và ngũ hành của năm 2024 để chọn lọc ra những mã chứng khoán thuộc danh mục khuyến nghị theo phân tích cơ bản nhưng có thêm yếu tố phù hợp về mặt phong thủy ngũ hành với nhà đầu tư. Chứng khoán BSC đưa ra một số phân tích về việc lựa chọn cổ phiếu theo Ngũ hành trong năm Giáp Thìn 2024.

Đối với mệnh Kim, năm Giáp Thìn - 2024 là năm mang hành Hỏa, đối với nhà đầu tư mệnh Kim thì năm mới này sẽ không phải một năm quá thuận lợi do hành Hỏa tương khắc với hành Kim. Vì vậy, với nhà đầu tư mệnh Kim, khi xây dựng danh mục đầu tư cần đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu, chỉ nên lựa chọn các mã hợp hành Kim là hành Thổ và có yếu tố cơ bản vững vàng. Những cổ phiếu thuộc nhóm xây dựng hạ tầng, bất động sản khu công nghiệp sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho những nhà đầu tư mệnh Kim.

Đối với mệnh Mộc, năm mới Giáp Thìn - 2024 mang hành Hỏa sẽ là một năm tương đối bình yên do Mộc và Hỏa là hai mệnh hợp nhau khi Mộc tương sinh cho Hỏa. Theo đó, sự lựa chọn về mã cổ phiếu phù hợp cho nhà đầu tư mệnh Mộc sẽ có phần đa dạng hơn với các ngành thuộc hành Thủy và Mộc do hành Mộc góp phần củng cố cho bản mệnh thêm vững vàng, và Thủy sẽ tương sinh cho Mộc thêm phát triển. Những cổ phiếu thuộc nhóm bản lẻ, dệt may, cảng biển vận tải, thực phẩm tiêu dùng sẽ phù hợp với người mệnh Mộc.

Đối với nhà đầu tư mệnh Hoả, năm mới Giáp Thìn - 2024 tới đây sẽ là một năm tương đối thuận lợi khi ngũ hành của năm là Hỏa sẽ củng cố thêm phần vững vàng cho bản mệnh Hỏa. Những cổ phiếu có cơ bản tốt thuộc ngành mang hành Hỏa và Mộc sẽ rất phù hợp với Quý Nhà đầu tư mệnh Hỏa năm nay khi có Mộc tương sinh cho và Hỏa góp phần vững vàng cho hành Hỏa. Nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu nhóm Hoá chất, Nhiệt điện, Công nghệ, Bán lẻ.

Đối với nhà đầu tư mệnh Thổ, Hành Thổ – tương sinh cho Hành Kim, tương khắc với Hành Thủy, được tương sinh bởi Hành Hỏa và bị Hành Mộc tương khắc. Trong năm mới Giáp Thìn - 2024, Nhà đầu tư mệnh Thổ sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất từ ngũ hành năm là Hỏa do Hỏa tương sinh với Thổ, nên năm 2024 hứa hẹn sẽ là một năm rất thuận lợi cho Nhà đầu tư mệnh Thổ trong lĩnh vực đầu tư. Nhóm cổ phiếu Hoá chất, Phân bón, Nhiệt điện, Công nghệ thông tin, Bất động sản KCN sẽ là sự lựa chọn phù hợp.

Đối với nhà đầu tư mệnh Thủy, Hành Thủy và Hỏa là hai mệnh có mối quan hệ khắc nhau, do đó với năm 2024 mang hành Hỏa, nhà đầu tư mệnh Thủy cần đề cao sự an toàn trong quá trình đầu tư. Những cổ phiếu trong nhóm Cảng biển - Vận tải, Ngân hàng, Nước, Bán lẻ.