Nhà đàm phán Ukraine nói Nga - Ukraine tiến gần thỏa thuận hòa bình, nêu lý do Nga cần thỏa thuận

"Sẽ không lâu"

Trong khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II mang lại ít kết quả công khai, nhà đàm phán hàng đầu Ukraine Kyrylo Budanov bày tỏ sự lạc quan rằng các cuộc đàm phán đang tiến tới một giải pháp. Cựu lãnh đạo tình báo quân sự hàng đầu của Ukraine cho biết ông tin rằng Nga cũng muốn chấm dứt chiến tranh.

"Tất cả họ đều hiểu rằng chiến tranh cần phải kết thúc. Đó là lý do tại sao họ đang đàm phán", ông Budanov nói. "Tôi không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian", ông nói thêm.

Nhà đàm phán Ukraine Budanov

Ông Budanov nổi tiếng với việc lên kế hoạch và đôi khi dẫn đầu các cuộc đột kích táo bạo vào lực lượng Nga khi đứng đầu tình báo quân sự Ukraine từ năm 2020 cho đến tháng 1 năm nay, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm ông làm người đứng đầu văn phòng tổng thống.

Ông là một nhân vật chủ chốt trong nhóm đàm phán của Ukraine trong các cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ 5.

Ông cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc giám sát các cuộc trao đổi tù binh với Nga. Mặc dù đã chuyển sang chính quyền dân sự, ông Budanov vẫn giữ cấp bậc trung tướng trong quân đội, mang lại cho ông cái nhìn hiếm có về những thách thức chính trị và quân sự mà Ukraine đang phải đối mặt.

Quan chức Nga: Đàm phán chưa có tiến triển thực sự

Budanov thừa nhận rằng cả hai bên đều duy trì lập trường "cực đoan" trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian cho đến nay, nhưng ông tin rằng họ sẽ tiến gần hơn đến một thỏa hiệp.

Với Nga, theo ông Budanov, đó chính là những khoản chiến phí khổng lồ.

Tuy nhiên, ông từ chối cho biết một thỏa hiệp khả thi về vấn đề lãnh thổ, vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán, sẽ như thế nào.

"Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Nhưng về nguyên tắc, giờ đây các bên đều hiểu rõ giới hạn của những gì có thể chấp nhận được. Đó là một bước tiến to lớn".

Tuy nhiên, đánh giá lạc quan hiện tại của ông về tình hình đàm phán dường như không được một số quan chức Nga đồng tình.

Hai nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, các cuộc đàm phán hầu như không có tiến triển thực sự, với các cuộc thảo luận phần lớn bị đình trệ do vướng mắc về đảm bảo an ninh cho Kiev.

Theo những quan chức giấu tên này, việc giải quyết xung đột sẽ đòi hỏi một thỏa thuận rộng hơn ngoài Moscow và Kiev, có sự tham gia của Mỹ và châu Âu.