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Nhà đài bất ngờ "nhắc" vụ PUBG, cộng đồng càng thêm bùng nổ

Nam Minh
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Vụ PUBG có lẽ sẽ chưa thể kết thúc trong một sớm một chiều.

Nhà đài cũng "vào cuộc" vụ PUBG

Như đã biết, trong những ngày qua, vụ việc nổi cộm trong cộng đồng Esports Việt nói chung và PUBG nói riêng thu hút trọn vẹn sự quan tâm. Thậm chí, ngay cả những cộng đồng khác, vốn gần như không liên quan gì đến Esports, cũng dành sự chú ý nhất định đối với vụ việc. Thậm chí, mới đây, drama của PUBG Việt Nam với Krafton và nữ streamer Soopi còn được nhắc trên một bản tin phóng sự của nhà đài VTV3.

https://www.youtube.com/live/Ugx4U3qMNHU?si=AX5B1lZg0kRx1Nw5

Bản tin của VTV3 nhắc vụ việc PUBG - Clip VTV3.

Theo đó, nội dung của bản tin VTV3 xoay quanh vấn đề án phạt đã công bằng hay chưa đối với các tuyển thủ Việt Nam. Bản tin nhấn mạnh việc, khoan hãy nói về án phạt của Himass và TanVuu có sai hay không, mà là nếu họ thực sự sai (để phải nhận án phạt như Krafton thông báo), thì 2 tuyển thủ đã sai ở điểm nào. Vì đó còn là "các tổ chức, liên đoàn... áp dụng quy trình một cách chuẩn chỉ, luật lệ và hình thức xử lý kỷ luật một cách minh bạch, công bằng, khách quan với mọi tuyển thủ, thành viên...".

Ngoài ra, nhà đài cũng nhấn mạnh rằng, việc Esports chưa thể làm theo thể thao truyền thống, khi quyền quyết định, các luật lệ và án phạt phụ thuộc vào NPH chứ không phải một tổ chức chung hay một liên đoàn cũng để lại nhiều bất cập cho những ai tâm huyết với Esports.

Nhà đài bất ngờ nhắc vụ PUBG khiến cộng đồng Esports bùng nổ - Ảnh 1.

VTV3 đặc biệt nhấn mạnh vào việc xử phạt các tuyển thủ Việt Nam - Ảnh: VTV3.

Bản tin của nhà đài về vụ PUBG nhận được nhiều sự đồng tình của cộng đồng

Bên dưới các bài chia sẻ về bản tin, nhiều ý kiến tán thành quan điểm của nhà đài VTV, đặc biệt về các bất cập trong Esports. Ngoài ra, theo nhiều người, nếu vụ việc nghiêm trọng hơn, thậm chí Krafton có thể phải xem xét lại, đặc biệt khi các đội tuyển chủ quản của các tuyển thủ cũng đã lên tiếng kháng án.

Nhà đài bất ngờ nhắc vụ PUBG khiến cộng đồng Esports bùng nổ - Ảnh 2.

Vụ việc có lẽ sẽ chưa thể kết thúc ngay - Ảnh: VTV3

Nhưng dù sao, vụ việc lần này cũng sẽ là một bài học cho tất cả các bên trong cộng đồng Esports, về cách tổ chức, vận hành và thi đấu Esports chuyên nghiệp, kể cả là trong một giải đấu chỉ mang tính chất showmatch đi chăng nữa.

Tags

PUBG

Esports

VTV3

KRAFTON

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