Nhà có 3 cô con gái xinh đẹp nhưng người mẹ lại nói "Không ai dám lấy chúng", nghe lý do cư dân mạng trách gia đình không biết dạy

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video của một người mẹ trung niên chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình. Nhà có ba cô con gái, ai nấy đều xinh đẹp, rạng rỡ. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài "vạn người mê" đó là một thực tế khiến người mẹ đau lòng.

9 giờ tối, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi bên ngoài, người mẹ trở về nhà với hy vọng được nghỉ ngơi. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là ba cô con gái vẫn ngồi thư thái trên sofa, mỗi người một chiếc điện thoại, người còn lại thì mải mê ôm ấp thú cưng.

Điều đáng nói là bếp vẫn lạnh tanh. Cả ba cô con gái thà chịu đói, thà ngồi chờ mẹ về để tiếp tục "bóc lột" sức lao động của bà, chứ không ai tự tay xuống bếp nấu một bữa cơm nóng. Người mẹ xót xa tự hỏi: "Tại sao nhà có đến ba cô con gái mà 9 giờ tối vẫn không ai nấu nổi bát mì cho mẹ? Vấn đề nằm ở đâu?".

Nhà có 3 cô con gái nhưng không ai phụ mẹ nấu ăn

Đừng đổ lỗi cho giới tính, hãy xem lại giáo dục gia đình

Nhiều người thường mặc định con gái sẽ đảm đang, tâm lý hơn con trai. Tuy nhiên, sự việc trên là minh chứng rõ nhất cho thấy: Sự ngoan ngoãn hay hiếu thảo không tự nhiên mà có, nó đến từ giáo dục.

Dưới đoạn video, không ít bình luận thẳng thắn cho rằng: "Con gái thế này ai dám cưới về? Cưới về chẳng khác nào rước thêm một 'tổ tông' để thờ phụng" . Đây chính là hậu quả của việc nuôi dạy nên những "đứa trẻ khổng lồ" (adult babies). Nhiều cha mẹ chỉ mải mê nuôi dưỡng ngoại hình mà quên mất việc rèn luyện tính tự lập và tinh thần trách nhiệm cho con.

Hệ lụy từ những "đóa hoa trong lồng kính"

Khi thiếu đi sự định hướng đúng đắn, những cô con gái được nuông chiều thái quá dễ rơi vào các trạng thái tâm lý cực đoan: hoặc là quá yếu đuối, nhạy cảm; hoặc là ích kỷ, mặc định việc người khác hy sinh cho mình là hiển nhiên.

Nghiêm trọng hơn, việc thiếu giáo dục về giá trị sống còn khiến nhiều cô gái trẻ dễ sa vào lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, so bì và luôn hy vọng tìm "đường tắt" để thỏa mãn tham vọng thay vì nỗ lực tự thân. Khi cuộc sống không như ý, họ quay sang oán trách gia đình nhưng lại chưa bao giờ nhìn nhận lại bản thân.

Một người con gái không được giáo dục tốt sẽ khiến gia đình mệt mỏi cả đời. Vẻ ngoài xinh đẹp có thể là một lợi thế, nhưng sự tự lập, lòng biết ơn và một hệ giá trị đúng đắn mới là thứ bảo hiểm bền vững nhất cho tương lai của các em. Đã đến lúc cha mẹ cần thức tỉnh: Giáo dục không nằm ở giới tính, mà nằm ở cách chúng ta rèn luyện nhân cách cho con ngay từ những việc nhỏ nhất trong nhà.