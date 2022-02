Nhà bị ném đá suốt 3 năm: Lời khai 2 nghi phạm

Chiều 21-2, đại diện Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xác nhận Trần Kiệt (SN 1994, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Đoàn Công Thành (SN 1989, ngụ Xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) vừa bị bắt giữ về hành vi "Hủy hoại tài sản". Công an cũng thu giữ chiếc xe máy mà 2 nghi phạm này dùng khi gây án.

Kính vỡ loảng xoảng lúc nửa đêm

Trước đó, gần 3 giờ sáng 17-2, 4 con nhỏ của vợ chồng chị L.T.T.N (thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) khóc thét kêu cứu sau tiếng va chạm lớn. Nhiều cửa kính cửa sổ trên tầng hai bị 5 kẻ lạ mặt ném đá vỡ toang, tung tóe khắp sàn nhà. Sau khi thủ phạm rút đi, gia đình định thần kiểm tra còn phát hiện camera an ninh trước nhà bị đập hư hỏng.

Đây là lần thứ 9 trong 3 năm qua gia đình chị bị tấn công. Ngoài ném đá, những kẻ lạ mặt còn "khủng bố" bằng mắm tôm, dầu luyn, sơn... Sự việc khiến các thành viên trong gia đình chị luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên, cuộc sống bị đảo lộn. Gia đình đã gửi đơn cầu cứu nhiều nơi nhưng cứ sau mỗi lần cầu cứu thì gần như lại chuẩn bị gánh chịu một đợt quấy rối mới.

Làm việc với công an sau khi bị bắt, Thành và Kiệt khai nhận được người tên Linh rủ đi "khủng bố" gia đình chị L.T.T.N vào rạng sáng 17-2. Tại đây, Thành, Kiệt cùng 3 đối tượng khác đi trên 2 xe máy dùng đá ném vỡ kính và đập hư hỏng camera nhà chị N.

Cả hai khẳng định không có mâu thuẫn với gia đình chị N. mà chỉ là đi giúp Linh giải quyết mâu thuẫn.

Hiện Công an huyện Trảng Bom đang truy tìm Linh và 2 đồng phạm còn lại. Đáng nói, Linh từng bị Công an thị trấn Trảng Bom lập biên bản, bắt bồi thường cho gia đình chị N. 1,5 triệu đồng khi ném đá làm hư hỏng tài sản gia đình trong lần thứ 4, năm 2021.

Cửa kính thường xuyên bị kẻ lạ mặt ném vỡ uy hiếp tính mạng các con nhỏ của chị N. ngủ gần đó

Nghi phạm Kiệt (trái) và Thành bị công an bắt giữ

Bị "khủng bố" sau khi giới thiệu vay tiền

Suy đoán về nguyên nhân, chị N. kể vợ chồng chị bán quán cà phê nhỏ ven hồ ở trung tâm thị trấn Trảng Bom hơn 10 năm nay. Trong quá trình bán cà phê, có người quen là ông Tấn thiếu tiền, nhờ giúp đỡ.

Anh H. - chồng chị - đã giới thiệu, "bảo lãnh" cho Tấn vay "nóng" tiền của người tên Tú 30 triệu vào năm 2019. Tuy nhiên, khi gặp Tú, Tấn đã vay 200 triệu đồng.

Đến giữa năm 2020 thì Tấn hết khả năng chi trả. Lúc này, Tú quay sang "ép" vợ chồng chị N. trả nợ thay. Thấy vô lý, vợ chồng chị chỉ chấp nhận trả số tiền đã giới thiệu 30 triệu nhưng không được Tú ưng thuận.

Từ đó trở đi nhà chị N. thường xuyên xuất hiện những đối tượng lạ mặt đến tận nơi quấy rối hoặc gửi những tin nhắn sặc mùi giang hồ.

Theo người phụ nữ, từ sau lần đầu trình báo vụ việc, mặc dù Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo Công an huyện Trảng Bom xem xét giải quyết nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. "Gia đình kêu cứu trong bất lực. Càng kêu cứu thì càng bị "khủng bố" trong khi kết quả xác minh của công an thì chậm, chúng tôi chờ đợi trong mòn mỏi" - chị nói.

Chị N. cho hay, hình ảnh những người đến quấy phá đều có camera an ninh ghi lại. Đó là những người không xa lạ, đều quen mặt vì thường xuyên xuất hiện trên địa bàn nhưng không hiểu sao sau trình báo thì gia đình vẫn bị tấn công. "Tôi chỉ mong công an làm quyết liệt, xử lý hết những kẻ phá phách gia đình tôi suốt 3 năm qua. Chứ giờ còn nhiều kẻ vẫn nhởn nhơ ngoài pháp luật thì thực sự rất sợ hãi" - nữ chủ nhà nói trong lo âu.