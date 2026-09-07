Nhà báo Trung Quốc: “Mọi người nói bóng đá Việt Nam tiến bộ, chẳng ai nghĩ họ thất bại như vậy”

Việc U20 Việt Nam bị loại, phải xuống hạng ở sân chơi châu lục, đã gây bất ngờ lớn với giới truyền thông Trung Quốc.

“Đội tuyển U20 Việt Nam đứng cuối bảng sau khi thua Triều Tiên, Palestine và Iran, qua đó không giành được vé tham dự vòng chung kết AFC U20 Asian Cup” – đây là tiêu đề vừa được trang Zhibo của Trung Quốc đăng tải vào đêm 6/9, ngay sau khi U20 Việt Nam thua 1-3 trước Iran trên sân Việt Trì.

Zhibo nhấn mạnh vào kết quả của U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027: “Tại vòng loại Giải vô địch U20 châu Á, đội tuyển U20 Việt Nam đã thua cả ba trận, đứng cuối bảng và không giành được vé tham dự vòng chung kết Giải vô địch U20 châu lục.

U20 Việt Nam đã phải chịu thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên, 1-2 trước U20 Palestine và 1-3 trước U20 Iran, chịu ba thất bại liên tiếp”.

Đặc biệt hơn, theo Zhibo thì nhà báo thể thao Mã Đức Hưng của Trung Quốc đã tỏ ra rất bất ngờ với kết quả của U20 Việt Nam. Nhà báo này viết trên tài khoản Weibo cá nhân:

"Mọi người đều nói bóng đá Việt Nam đã tiến bộ! Nhưng rồi, đội tuyển U20 Việt Nam lại phải nhận ba thất bại liên tiếp trên sân nhà, thua Triều Tiên, Palestine và Iran, cuối cùng đứng cuối bảng. Chẳng ai nghĩ họ lại phải chịu kết quả như vậy.

Điều bất ngờ hơn nữa là, vì vị trí cuối bảng, đội tuyển U20 Việt Nam đã bị xuống hạng trực tiếp xuống nhóm phát triển. Điều này có nghĩa là ở giải đấu tiếp theo, họ chỉ có thể tham gia vòng thăng hạng, thi đấu với các đội như Bắc Malaysia, Guam, Bhutan và Maldives, với hy vọng giành vé tham dự giải đấu tiếp theo. Điều này cũng có nghĩa là đội tuyển U20 Việt Nam sẽ bỏ lỡ Cúp bóng đá U20 châu Á vào cả năm 2027 và 2029!" – Zhibo trích lại lời của nhà báo Mã Đức Hưng.

Nhà báo Trung Quốc bất ngờ với kết quả của U20 Việt Nam.

Cây bút người Trung Quốc nói thêm: “Kết quả này có lẽ nằm ngoài dự đoán của mọi người, và huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển trẻ Việt Nam lại là người Nhật Bản! Trước đây người ta vẫn thường nói rằng các huấn luyện viên Nhật Bản hoàn toàn không có tiền lệ thành công ở Đông Nam Á; đội bóng nào họ dẫn dắt cũng thất bại.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam lẽ ra nên thuê một huấn luyện viên người Hàn Quốc thì hơn, nhưng họ lại nhất quyết thuê một huấn luyện viên người Nhật Bản, và kết quả là một thất bại hoàn toàn!".

Nhà báo người Trung Quốc đề cập tới vai trò của HLV sau thất bại của U20 Việt Nam.

Trước đó, đội trưởng của U20 Việt Nam, Nguyễn Quốc Khánh, cũng lên tiếng xin lỗi vì kết quả của toàn đội, đặc biệt là việc phải xuống hạng khiến lứa đàn em sẽ không thể dự 2 kỳ U20 châu Á năm 2027 và 2029.

“Xin gửi lời xin lỗi đến các em sinh năm 2009, 2010 vì toàn đội đã không hoàn thành nhiệm vụ. "Em xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến tất cả mọi người. Mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam dù chiến thắng hay thất bại” – Quốc Khánh bày tỏ.

Trong khi đó, phát biểu sau trận thua U20 Iran, HLV Yutaka Ikeuchi của U20 Việt Nam cho biết: "Sau giải đấu này, tôi sẽ cùng các cầu thủ Việt Nam rút kinh nghiệm. Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch gì tiếp theo với bóng đá trẻ Việt Nam. Tôi rất tiếc khi lứa cầu thủ này và có thể cả lứa sau cũng không thể dự vòng chung kết U20 châu Á”.