Trần Thu Hà là nhà báo nổi tiếng và là tác giả của 3 cuốn sách Best seller: Con nghĩ đi, mẹ không biết; Buông tay để con bay và Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.

Chị Thu Hà từng là Thư ký toà soạn của Báo Hoa Học Trò. Với 20 năm kinh nghiệm trong nghề báo, chị Thu Hà có nhiều bài viết viral trên mạng xã hội về đề tài giáo dục. Nhà báo Thu Hà có cái nhìn sắc sảo nhưng cũng đầy bao dung về vấn đề nuôi dạy con cái.

Trang Facebook cá nhân của chị hiện có hơn 250. 000 người theo dõi. Những bài viết thú vị và sâu sắc chị chia sẻ đều nhận được phản hồi tích cực của các bậc phụ huynh. Rất nhiều bài viết của chị Thu Hà đã được đăng tải trên các tờ báo lớn.