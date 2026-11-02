Nhà báo Tây Á đưa tin bất ngờ về Asian Cup, tuyển Việt Nam có chịu ảnh hưởng?

Những thông tin liên quan đến Asian Cup 2027 đang thu hút sự chú ý lớn.

Vào ngày 26/10 vừa qua, LĐBĐ châu Á đã công bố lịch thi đấu và địa điểm diễn ra các trận đấu Asian Cup 2027. Tuy nhiên, những lo ngại liên quan đến khả năng đảm bảo tổ chức giải đấu diễn ra đúng theo kế hoạch của nước chủ nhà Saudi Arabia vẫn chưa chấm dứt.

Mới đây, nhà báo người Oman Issa Saeed đã tiết lộ, LĐBĐ châu Á đang xem xét khả năng chuyển lịch thi đấu Asian Cup 2027 từ tháng 1 và 2/2027 sang cuối năm 2027. Ngày khai mạc mới có thể trong tháng 12/2027. Tuy nhiên, nhà báo Issa Saeed cũng khẳng định chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. LĐBĐ châu Á vẫn đang cố gắng để Asian Cup diễn ra đúng lịch trình ban đầu đồng thời cũng vẫn sẵn sàng cho phương án thay đổi nếu cần thiết.

Asian Cup 2027 đang đối diện nguy cơ bị hoãn

Trước đó, truyền thông Ả Rập từng đưa tin Asian Cup 2027 sẽ tổ chức vào năm 2028. Song đây cũng chỉ là những thông tin được đồn đoán và chưa có phát ngôn đến từ LĐBĐ châu Á.

Về phần mình, đội tuyển Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò sẽ có 2 trận giao hữu trong tháng 11 (gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan) để thử nghiệm đội hình. Tiếp đó, đoàn quân áo đỏ còn 2 trận đấu khác gặp Qatar và Nhật Bản vào đầu tháng 1/2027 trước khi bước vào Asian Cup.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận ra quân Asian Cup 2027 vào lúc 17h30 ngày 15/1/2027 gặp Hàn Quốc. Nếu giải đấu bị hoãn, không loại trừ khả năng 2 trận đấu giao hữu gặp Qatar và Nhật Bản sẽ bị hủy bỏ.